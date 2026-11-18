La Asociación de agentes fiscales del Paraguay emitió un comunicado con respecto a la salida del fiscal general del Estado quién presentó su renuncia al cargo y eventualmente designó a la fiscal Alba Cantero como su sucesora, quién reconocen su trayectoria en la institución.

En el escrito el Comité ejecutivo de la Asociación de Fiscales, pide al Gobierno Nacional que tome las decisiones correspondientes para devolver la estabilidad que necesita el Ministerio Público para el ejercicio eficiente en el marco de sus funciones.

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“La Asociación pide a las autoridades nacionales promover el diálogo y el trabajo conjunto a fin de garantizar la continuidad de las investigaciones penales en curso, en particular las de mayor impacto social, así como la de las numerosas causas que tramitan a diario en las unidades fiscales del país y requieren respuestas oportunas para la ciudadanía”, detalla la misiva.

Para ello consideran que es necesaria una conducción sólida al frente de la institución con conocimiento profundo ante un escenario de inestabilidad actual que vive nuestro país.

Respaldan a Alba Cantero como fiscal general del Estado

Ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional ante la renuncia de Emiliano Rolón, y la posible confirmación al cargo a la fiscal adjunta Alba Cantero, manifiestan su respaldo a la misma considerando sus años de trayectoria desempeñados en la Fiscalía General.

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“En ese sentido, la Asociación reconoce la trayectoria de la fiscal adjunta a cargo del despacho de la Fiscalía General del Estado, cuya carrera dentro de la institución le ha permitido conocer de cerca su funcionamiento y sus desafíos”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, desde el gremio consideran importante que se preserve un entorno institucional que le permita ejercer sus funciones institucionales con independencia, objetividad y sujeción a la ley en beneficio a toda la ciudadanía.

Presidente del Congreso pondrá a consideración de constitucionales la nota de fiscal adjunta

Hasta el momento, la fiscal adjunta envió una nota informando sobre la toma de funciones como fiscal general del Estado al presidente del Congreso, Basilio Núñez, quien a su vez, planteó analizar la validez de la asunción interina en la Fiscalía General del Estado.

En este sentido, propuso remitir la nota de forma urgente a la Comisión de Asuntos Constitucionales para evaluar su apego estricto a la ley y a la Constitución sin adelantar postura.

Desde la Asociación de fiscales instan a tomar las decisiones que urgen ante la situación a nivel país. Finalmente, reafirman su compromiso con el fortalecimiento del Ministerio Público y con la búsqueda de respuestas efectivas para la sociedad paraguaya.