La renuncia ayer, martes, de Emiliano Rolón del cargo de fiscal general del Estado y la designación de la fiscal adjunta penal Alba Cantero como su sucesora interina al frente del Ministerio Público generó cierta incertidumbre sobre los procedimientos adecuados para la selección de la nueva persona que liderará a la Fiscalía.

La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que, ante una ausencia temporal, el fiscal general será reemplazado interinamente por el fiscal adjunto que él determine. Al justificar su elección de la fiscal Cantero, Rolón señaló que, según la ley, el cargo debía pasar al fiscal adjunto penal de mayor antigüedad.

La situación también dio lugar a distintas interpretaciones sobre si Cantero debiera fungir de fiscal general del Estado hasta 2028, cuando culmine el periodo de mandato de cinco años para el que fue designado Rolón; o si el Consejo de la Magistratura debe dar inicio al proceso de selección de una terna de candidatos para suceder de forma definitiva a Rolón.

“La ley y la Constitución son claras”

Sobre el punto se pronunció hoy el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, el senador Javier Zacarías Irún (ANR, Partido Colorado), quien dijo tener la opinión - basada en asesoramiento recibido – de que Cantero debe terminar el mandato de cinco años de Rolón.

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Señaló que la Constitución Nacional dicta que un fiscal general es electo “cada cinco años” y que en casos de otros altos funcionarios del Estado como el Presidente de la República no se llama a nuevas elecciones en caso de muerte o separación del cargo.

“Para mí, la ley y la Constitución son claras”, subrayó.

El senador adelantó que solicitará una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado –posiblemente ampliada, abierta a todos los miembros de la Cámara Alta que deseen participar– para deliberar sobre el caso y, eventualmente, convocar a la fiscal Cantero.

Escándalo en Itaipú por depósitos en Ueno Bank

El legislador colorado comentó también sobre una controversia en la Itaipú Binacional por la colocación de fondos de la binacional en Ueno Bank, entidad bancaria cerrada por insolvencia este mes, que habría sido llevada a cabo en violación de las reglas internas de la binacional.

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Según las normas de Itaipú, la binacional solo puede depositar fondos en instituciones financieras cuenten con una experiencia y antigüedad operativa fehaciente mínima de cinco años en el mercado paraguayo, un requisito que Ueno Bank no cumplía cuando captó los fondos de Itaipú.

La situación dio paso a rumores sobre una posible destitución del director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías -hermano del senador Javier Zacarías- e incluso la posibilidad de una imputación.

Sobre el tema, el senador Zacarías dijo que su hermano “está expuesto a los mandatos de la Justicia” como cualquier otro ciudadano paraguayo.

Si bien no lo aseguró, dijo creer que su hermano dejará el cargo que ocupa en la dirección de la margen paraguaya de la binacional.