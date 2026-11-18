El tránsito sobre la avenida General Aquino, más conocida como Tape Tuja, atraviesa un escenario crítico debido al lento avance de las obras viales en la zona y a las complicaciones climáticas registradas en las últimas horas.

Los trabajos, que iniciaron en agosto de 2025 con un plazo estimado de ejecución de 18 meses, presentan un importante retraso en su cronograma, lo que mantiene colapsada una de las principales arterias de conexión entre Luque y Asunción.

La situación se agravó considerablemente tras las lluvias caídas en la jornada de ayer, que provocaron intensos raudales en los tramos intervenidos.

La acumulación de agua, sumada a los desvíos obligatorios, los cierres parciales de calzada y la presencia de maquinarias, generó extensas filas de vehículos y severas demoras para los conductores que circulan diariamente por el sector.

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¿En qué consisten las obras en la zona?

El proyecto ejecutado en este punto estratégico forma parte del plan de mejoramiento del Corredor Vial Las Residentas, una intervención impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con financiamiento de Itaipú Binacional a través del Parque Tecnológico Itaipú (PTI).

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Entre las principales tareas que se desarrollan en el área se incluyen:

Construcción de un paso a desnivel (viaducto): Ubicado en la intersección de la avenida General Aquino (Tape Tuja) con la autopista Silvio Pettirossi, diseñado para agilizar el flujo vehicular en uno de los puntos de mayor conflicto vial del área metropolitana.

Ampliación y duplicación de calzadas: Ensanchamiento de la traza vial en sectores clave para aumentar la capacidad de circulación y ordenar el tránsito pesado y liviano.

Obras de drenaje pluvial: Instalación de sistemas de desagüe y alcantarillado celular destinados precisamente a mitigar las inundaciones históricas y los raudales en la zona, una infraestructura cuya falta de culminación quedó en evidencia con las últimas precipitaciones.

Readecuación urbana y señalización: Construcción de veredas, dársenas para el transporte público, iluminación tipo LED y traslado de redes de servicios básicos (agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones).

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Mientras la obra se acerca al tramo final de su plazo contractual original sin señales de culminación inminente, automovilistas, frentistas y comerciantes de la zona reclaman mayor celeridad en los frentes de trabajo y mejores condiciones de transitabilidad en los desvíos alternativos para evitar que cada lluvia paralice por completo la circulación.