Tape Tuja: este es el avance del viaducto de retorno adjudicado vía PTI

La duplicación de la ruta D025, avenida General Elizardo Aquino, conocida como Tape Tuja y denominada Corredor Vial Las Residentas, continúa en ejecución, principalmente con la construcción del viaducto de retorno en la zona del Parque Ñu Guasu, sobre la autopista Silvio Pettirossi.

El paso a desnivel registra un 65% de avance, según los datos del equipo técnico. Una vez habilitado, permitirá agilizar el tránsito entre Luque y Asunción, especialmente en la conexión entre la avenida General Aquino y la autopista Silvio Pettirossi. El proyecto prevé beneficiar a unas 500.000 personas.

Actualmente, los trabajos impulsados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se concentran en la losa de la estructura elevada. De las ocho secciones previstas, siete ya fueron hormigonadas y se espera completar la última durante esta semana, según el equipo técnico.

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Viaducto de Tape Tuja: avance de los trabajos

En paralelo, avanzan las rampas de subida y bajada, mediante la colocación de bloques prefabricados de hormigón para los muros de contención. También se realizan tareas de relleno y compactación del terreno para conformar los accesos.

Además, continúan los trabajos de instalación de barreras de seguridad tipo New Jersey, destinadas a separar y canalizar el flujo vehicular, así como las intervenciones en las vías que conectarán el nuevo viaducto con la infraestructura existente.

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En el acceso desde Luque, a la altura de Tape Tuja, se ejecutan adecuaciones para conectar la calzada con la rampa de subida. En el sector de bajada, en tanto, se realizan excavaciones y la colocación de pedraplén hasta las inmediaciones del acceso al Parque Ñu Guasu.

Estas intervenciones permitirán integrar el viaducto con la red vial existente y preparar los accesos para su funcionamiento, una vez concluidos los demás componentes del proyecto.

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Peña y Centurión verificaron los trabajos

El presidente de la República, Santiago Peña, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, recorrieron este fin de semana la zona de obras para verificar el avance de los trabajos.

Durante la visita, Peña destacó que su Gobierno “es el que más apuesta a la ejecución de obras urbanas”, como parte de su “política de impulso al desarrollo de la infraestructura en las ciudades”.

Sin embargo, el presidente no mencionó que la obra se encareció un 25% ni que fue adjudicada mediante un proceso poco transparente, a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (PTI-PY).

Este mecanismo es cuestionado porque sus procedimientos no están sujetos a la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, que establece controles para las contrataciones estatales. Al recurrir al PTI-PY, la adjudicación quedó fuera de esos procedimientos, mientras la inversión de la obra aumentó un 25%, muy por encima del límite del 20% previsto bajo dicha normativa.

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Obra registró encarecimiento del 25%

La obra está a cargo de Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco.

La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional, fue adjudicada inicialmente por G. 133.573 millones, según informó el MOPC. Posteriormente, la institución comunicó que la inversión ascendía a G. 166.960 millones.

La diferencia es de G. 33.387 millones, equivalentes a unos US$ 5,6 millones, lo que representa un incremento aproximado del 25% respecto al monto original.

En su momento, el MOPC atribuyó el encarecimiento a trabajos incorporados al diseño final del proyecto, principalmente obras hidráulicas, un puente, retornos, rotondas e intersecciones.