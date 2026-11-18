El deplorable estado de todas las calles del barrio Santo Domingo de la ciudad de Concepción obligó a los vecinos a organizar grupos de voluntarios que decidieron pedir dinero a los pobladores para pagar la reparación de la arteria principal del barrio.

Los pedidos realizados por la comisión vecinal a las autoridades locales no han tenido respuestas favorables, indicaron los moradores.

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De acuerdo con lo mencionado por una de las pobladoras, María Raimunda Zarza, no solo la comisión vecinal trabaja en la recaudación de fondos para pagar los trabajos. Muchos vecinos están recibiendo los aportes, explicó.

Dijo que al principio visitaron algunas casas; luego, se colocaron en el acceso al barrio, donde explicaban a quienes circulaban por la zona el objetivo de la iniciativa ciudadana. “Tenemos una planilla donde anotamos el nombre de los que colaboran y el monto”, sostuvo.

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Para contrapartida

Otra de las vecinas, Liz Portillo, explicó que disponen de aproximadamente G. 3.000.000 y que lo recaudado quieren aportar como contrapartida para el arreglo de las calles.

“El presidente de la comisión vecinal, Antonio Gill, acercó la nota de pedido para el arreglo a las autoridades; les dijeron que en este momento no cuentan con ripio ni con combustible. Entonces, para la contrapartida es lo que pedimos: la contribución”, explicó.

“Hay muy buena predisposición de los vecinos en ayudar para lograr el objetivo”, dijo la lugareña.

La idea que tienen los pobladores es la reparación de las calles profesora Sussana Brignardello y Gumercinda Pavetti.

Hay maquinarias, pero no se tiene combustible

El director de Obras de la Municipalidad de Concepción, Hugo Barrios, dijo que conversó con el presidente de la comisión vecinal de Santo Domingo, a quien le explicó que la comuna posee maquinarias y personal, pero no cuenta con combustible.

“La municipalidad tiene una deuda de G. 240 millones con la empresa proveedora de combustible. No podemos retirar más si no se paga. Es una deuda de la administración anterior, Celso Cañete (ANR-Añetete)”, indicó.