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Economía
16 de noviembre de 2026 - 16:37

Horqueta: pobladores reparan camino vecinal ante inacción de autoridades

Seis trabajadores con sombreros y ropa casual en un camino de tierra, agachados y utilizando herramientas para trabajar la tierra.
Un grupo de habitantes de Calle 9, Alemán Cue, del distrito de Horqueta, dejó sus chacras este lunes para trabajar en el mejoramiento de un tramo del camino de la comunidad.Gentileza

Pobladores de la comunidad Calle 9, Alemán Cue, distrito de Horqueta, dejaron este lunes sus chacras para reparar un camino vecinal. Decidieron hacer el arreglo ante la inacción de las autoridades, indicaron.

Por Aldo Rojas
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Desde hace varios años vienen soportando el mal estado del camino en la comunidad Calle 9, Alemán Cue, indicaron los habitantes del lugar. Este lunes tomaron sus palas y otras herramientas, pero no fueron, como habitualmente lo hacen, a sus chacras.

Esta vez se concentraron en un tramo bastante difícil de transitar, cargaron arena en algunas bolsas que, a su vez, colocaron en los enormes pozos situados en plena ruta.

Luego sacaron arena del costado del camino para poder tapar las bolsas, que finalmente sirven para cerrar los baches.

Lea más: Carapeguá: intendente pidió a Baruja atender quejas por obras de alcantarillado

Los lugareños indicaron que tuvieron que hacer ese trabajo ante la falta de respuestas efectivas de las autoridades municipales de Horqueta.

El camino de terraplén conecta la ruta PY05, pasa por varias comunidades rurales, donde viven numerosas familias, y llega a la ruta D030.

Lamentaron que el sector campesino siempre sea relegado y precisaron que se requiere la urgente intervención para el mejoramiento del camino, utilizado diariamente por numerosas personas.

No descartan cierre de ruta

Los habitantes de Calle 9, Alemán Cue, indicaron que el trabajo que realizaron este lunes no va a durar mucho porque lo hicieron con herramientas rudimentarias. Se precisa maquinaria vial para poder mejorar adecuadamente el camino, explicaron.

Un vehículo oscuro al lado de un camino de tierra con hierba alta y árboles al fondo.
Con bolsas de arena, los pobladores de Calle 9, Alemán Cue, arreglaron el camino de la zona.

Mencionaron que, si las autoridades competentes, como la Municipalidad de Horqueta, la Gobernación de Concepción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no solucionan el problema del deteriorado camino, saldrán a la ruta PY05 a manifestarse.

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