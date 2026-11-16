Horqueta: pobladores reparan camino vecinal ante inacción de autoridades

Desde hace varios años vienen soportando el mal estado del camino en la comunidad Calle 9, Alemán Cue, indicaron los habitantes del lugar. Este lunes tomaron sus palas y otras herramientas, pero no fueron, como habitualmente lo hacen, a sus chacras.

Esta vez se concentraron en un tramo bastante difícil de transitar, cargaron arena en algunas bolsas que, a su vez, colocaron en los enormes pozos situados en plena ruta.

Luego sacaron arena del costado del camino para poder tapar las bolsas, que finalmente sirven para cerrar los baches.

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Los lugareños indicaron que tuvieron que hacer ese trabajo ante la falta de respuestas efectivas de las autoridades municipales de Horqueta.

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El camino de terraplén conecta la ruta PY05, pasa por varias comunidades rurales, donde viven numerosas familias, y llega a la ruta D030.

Lamentaron que el sector campesino siempre sea relegado y precisaron que se requiere la urgente intervención para el mejoramiento del camino, utilizado diariamente por numerosas personas.

No descartan cierre de ruta

Los habitantes de Calle 9, Alemán Cue, indicaron que el trabajo que realizaron este lunes no va a durar mucho porque lo hicieron con herramientas rudimentarias. Se precisa maquinaria vial para poder mejorar adecuadamente el camino, explicaron.

Mencionaron que, si las autoridades competentes, como la Municipalidad de Horqueta, la Gobernación de Concepción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no solucionan el problema del deteriorado camino, saldrán a la ruta PY05 a manifestarse.