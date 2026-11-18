Isaías Fretes, titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), concretó esta mañana una serie de modificaciones en la estructura de la cartera sanitaria mediante la designación de nuevas autoridades al frente de seis dependencias estratégicas.

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Estos movimientos institucionales, oficializados a través de diversas resoluciones ministeriales, se producen en un contexto de reestructuración administrativa.

Nuevas designaciones en el Ministerio de Salud Publica

Los cambios abarcan direcciones generales y áreas operativas de vital importancia para la gestión y provisión de servicios médicos a nivel nacional.

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud: Quedó a cargo del Dr. Ángel David Núñez Riveros, conforme a la Resolución Nº 666.

Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud: Fue nombrada la Dra. Ana Collante Álvarez mediante la Resolución Nº 668.

Dirección de Coordinación de Hospitales Especializados: Se designó al Dr. Víctor Hernán Martínez Acosta bajo la Resolución Nº 669, dependiendo directamente de la red de servicios.

Hospital General de Luque: La dirección general fue conferida al Dr. Víctor Raúl Luraschi Centurión a través de la Resolución Nº 681.

Instituto Nacional de Salud (INS): Asumió como director general interino el Dr. Edgard Daniel Ramalho Vera mediante la Resolución Nº 683.

Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (CENPTRA): La titularidad quedó bajo la responsabilidad de la Dra. Carmen Sánchez, formalizada por la Resolución Nº 451.

Durante el acto oficial de posesión de cargos, llevado a cabo en la sala de Gabinete del Ministerio de Salud, el titular de la cartera instó a los nuevos funcionarios a desempeñar sus funciones bajo estrictos parámetros de responsabilidad, honestidad y transparencia.

Estos nombramientos, se suman a la designación realizada días atrás en la Dirección General de Administración y Finanzas, donde asumió el cargo Rita Estela Villalba Noguera, mediante el Decreto Presidencial Nº 7231.