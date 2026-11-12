ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 17:16

Escándalo en Salud: investigan fraude de US$ 55 millones y robos de combustible

Isaías Ricardo Fretes en traje negro con corbata roja habla, mientras Walter Laguardia y Saúl Recalde lo escuchan en una mesa de madera.
Gustavo Irala, Saúl Recalde, Isaías Fretes, Rita Villalba y Walter Laguardia, durante una conferencia en el que se anunció el llamado a auditorías forenses por corrupción.Gentileza MSPBS

El Ministerio de Salud destapó un millonario esquema de corrupción que involucra más de US$ 55 millones en Senasa y graves desvíos en combustibles por más de G. 500 millones. Entrá a leer las denuncias y auditorías.

Por Nadia Cano
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, el titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), Isaías Fretes, acompañado de autoridades de su gabinete, destapó una serie de graves irregularidades administrativas, financieras y operativas que salpican tanto a la gestión de proyectos de agua potable como al uso de recursos de combustible institucional.

Lea más: Austeridad en el Ministerio de Salud: se frenan viajes y contrataciones

En medio del escándalo, las autoridades sanitarias anunciaron la apertura de auditorías forenses, sumarios y la remisión de antecedentes a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Corrupción en Senasa: el contrato de US$ 55 millones del BID y las obras abortadas

El denuncia más sensible expuesto durante la rueda de prensa recae sobre el emblemático proyecto de construcción de sistemas de agua potable y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas, vinculado al Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa). Dicho plan manejaba una inversión total proyectada superior a los US$ 55 millones, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 40 millones y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España por US$ 20 millones. El proyecto contemplaba una consultoría específica de apoyo técnico y fiduciario valuada en G. 36.060.099.132.

Isaías Ricardo Fretes, con gafas y camisa clara, habla en micrófono, mientras Saúl Recalde, en traje claro, lo observa atentamente.
Saúl Recalde, viceministro de Salud junto con Isaías Fretes, ministro de Salud.

Isaías Fretes, ministro de Salud detalló que el proyecto colapsó debido a un manejo ineficiente y negligente. “Ese proyecto termina abortado por el mal manejo. Se contrató a una empresa para que lo maneje y esta empresa incumplió”, aseveró.

Lea más: Salud Pública echa a gerenta tras lapidario informe del BID por USFs abandonadas

Santiago Laguardia, director general de Auditoría Interna, expresó por su parte que las consecuencias de estas falencias golpearon directamente a poblaciones vulnerables. Precisó que se descubrió que la distribución de agua en comunidades indígenas como Laguna Negra y La Patria carecía de las condiciones de potabilidad exigidas para el consumo humano, además de evidenciarse una total falta de monitoreo y control de obras. El perjuicio patrimonial preliminar detectado por los auditores asciende a la astronómica cifra de G. 8.530 millones.

Documento impreso detallando deficiencias en informes de auditoría, firmado en un entorno administrativo.
El Ministerio de Salud destapa irregularidades en auditorías forenses relacionadas con el manejo de recursos en Senasa.

“Esto lo estamos auditando para encontrar las evidencias para poder denunciar el daño patrimonial. Ya tenemos los indicios suficientes, por eso hemos iniciado una auditoría forense”, aseveró.

Ministerio de Salud rescinde contrato con Consorcio AH Consultores

Ante este escenario, el director general de Asesoría Jurídica, Gustavo Irala, ratificó las medidas adoptadas de inmediato por la cartera: “En primer lugar, hemos rescindido el contrato con esta empresa Consorcio AH Consultores. Vamos a estar remitiéndola a la Procuraduría General de la República para que inicie las acciones para recuperar el perjuicio que se causó al Estado paraguayo y vamos a presentar también denuncia ante el Ministerio Público, sin perjuicio de los sumarios administrativos si es que encontramos responsabilidad de parte de los funcionarios”, afirmó Irala.

Lea más: Crisis de Ueno y caída de Peña: firma que estuvo ligada a su hermano cobró millones

Consorcio AH Consultores, tiene como representante legal a Hugo Daniel Rodríguez Ayala, según los datos disponibles en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Rodríguez Ayala es un exfuncionario de la Senasa; fue jefe del Departamento de Finanzas entre 1996 y 2010, y según una auditoria de la Contraloría General de la República (CGR), percibió bonificaciones de manera irregular en 2009.

Documento que detalla la rescisión de un contrato entre el Ministerio de Salud y el Consorcio AH Consultores, sin personas visibles.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social denuncia graves irregularidades en contratos con el Consorcio AH Consultores.

Esta grave denuncia se produce a pocos días de concretarse una reestructuración interna en Senasa. El pasado 26 de octubre, —a través del Decreto Nº 7069— el expresidente Santiago Peña, actualmente preso por el caso de Ueno Bank, nombró a Óscar Roberto Velázquez Benítez al frente de Senasa, en reemplazo de Fernando Enrique García Alonso.

Desvío de combustible en Salud: detectan millonarios faltantes en regiones sanitarias

Durante la rueda de prensa también se denunció los escandalosos resultados de las auditorías extendidas al uso de combustible en vehículos, ambulancias y generadores de distintas regiones sanitarias del país. Las autoridades del Ministerio de Salud indicaron que la investigación inició a raíz de una denuncia periodística en la XV Región Sanitaria Presidente Hayes, por un perjuicio inicial de G. 11 millones.

Documento con texto sobre auditorías forenses y daños millonarios en SENASA, sin personas visibles en la imagen.
El Ministerio de Salud destapó un esquema de corrupción relacionado con Senasa, valorado en más de G. 8.530 millones.

Entre los hallazgos más alarmantes presentados por la Dirección de Auditoría figuran:

  • G. 180.391.114.114 (cifra global de desvíos observados por falta de respaldo en tiquetes de carga en la zona de Villa Hayes).
  • G. 63 millones detectados en cargas irregulares destinadas a generadores de Unidades de Salud de la Familia (USF).

Irala expresó que la red de corrupción logística no se detuvo allí. En la II Región Sanitaria San Pedro, los inspectores comprobaron manipulaciones en los odómetros de los rodados institucionales para fraguar kilometrajes, además de millonarias cargas destinadas a ambulancias que jamás registraron el traslado de pacientes. El perjuicio estimado en esta zona trepa a los G. 300 millones.

Lea más: Ministerio de Salud brinda detalles sobre pagos a proveedores y transferencias a WELS S.A.

Las autoridades del Ministerio de Salud aseguraron que las auditorías ya se ampliaron implacablemente a los departamentos de Cordillera, Guairá y Paraguarí, y que irán avanzando para cubrir todas las regiones sanitarias. Irala confirmó que como saldo inmediato de estas pesquisas en Villa Hayes, tres funcionarios fueron separados de sus cargos y denunciados penalmente ante la Fiscalía.

Documento sobre rescisión de contrato, con texto detallando incumplimientos técnicos y fiduciarios.
El documento detalla razones para la rescisión de contratos por incumplimientos en el manejo de seguros.

Isaías Fretes, titular de la cartera sanitaria reafirmó de manera tajante el nuevo paradigma bajo el cual operará la institución: “Esta administración no va a permitir situaciones irregulares. Jamás se va a apartar del camino de la honestidad y de la transparencia y de esta modalidad laboral que lo vengo arrastrando desde el IPS, que es rendir cuentas al pueblo de lo que pasa con su dinero”.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
03
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
04
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
05
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más

Te puede interesar