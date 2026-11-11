Austeridad en el Ministerio de Salud: se frenan viajes y contrataciones

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) emitió de forma oficial la Circular Nº 047/2026, fechada este 10 de noviembre, mediante la cual establece directrices de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios permanentes y contratados de la institución. Las directrices se dan en medio de una difícil situación financiera, política y social en Paraguay tras la caída de Ueno Bank del Grupo Vázquez.

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Desde el Ministerio de Salud aseguran que estas medidas se originan a partir del mandato de austeridad impulsado desde la Presidencia de la República, actualmente al mando de Pedro Alliana. Justamente esta mañana, el mandatorio realizó anuncios que tienen que ver con recortes presupuestarios en el Poder Ejecutivo orientados a fortalecer y priorizar la sanidad pública y la atención ciudadana ante la coyuntura actual del país.

Directrices estrictas para la gestión y la atención ciudadana en el Ministerio de Salud

El documento firmado por el director general de Gabinete, Néstor Carrillo Rotela, fija cuatro puntos fundamentales que buscan reorganizar los recursos y la capacidad de respuesta del sistema sanitario estatal:

Disponibilidad permanente del personal: Todos los directores generales y jefes de áreas médicas y administrativas tienen la obligación de organizar a sus equipos de trabajo. El propósito es responder de manera inmediata a cualquier requerimiento oficial de urgencia que se reciba en la institución, incluso fuera del horario habitual de oficina.

Atención especial de contingencia: Los directores de los diferentes establecimientos de salud deberán instruir a sus equipos para prever atenciones especiales enfocadas en apoyar a toda la ciudadanía que se encuentre afectada por la situación financiera y social que atraviesa el Paraguay.

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Suspensión total de viajes al exterior con fondos públicos: Quedan prohibidos todos los viajes al extranjero con el fin de priorizar la presencia institucional de los funcionarios y profesionales en el territorio nacional. Quedan prohibidos todos los viajes al extranjero con el fin de priorizar la presencia institucional de los funcionarios y profesionales en el territorio nacional.

Freno a contrataciones no esenciales: Se ordena la suspensión inmediata de todas las contrataciones públicas que no sean consideradas indispensables. Quedan exceptuadas de esta regla aquellas que se vinculen de forma directa con la prestación y continuidad de los servicios sanitarios, las cuales serán evaluadas de manera individual caso por caso. Se ordena la suspensión inmediata de todas las contrataciones públicas que no sean consideradas indispensables. Quedan exceptuadas de esta regla aquellas que se vinculen de forma directa con la prestación y continuidad de los servicios sanitarios, las cuales serán evaluadas de manera individual caso por caso.

Salud Pública aclara alcances de “austeridad” y descarta freno en compras de medicamentos

El viceministro de Salud, Saúl Recalde, aclaró a ABC Color los puntos centrales de la disposición y confirmó que las contrataciones esenciales, especialmente aquellas destinadas a la adquisición de insumos y medicamentos bajo el objeto de gasto 350, continúan desarrollándose con total normalidad en la cartera sanitaria.

La austeridad comienza por casa. Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales.



Le pedí al ministro de Economía, Óscar Lovera, avanzar con un recorte en los gastos de la Presidencia de la República para el presupuesto 2027, incluyendo pasajes, viáticos,… pic.twitter.com/SNlkL8sNMr — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 11, 2026

Consultado sobre la suspensión de viajes al extranjero que estipula el documento oficial, el viceministro precisó que la restricción aplica exclusivamente para aquellos desplazamientos, permisos y viáticos que sean financiados con fondos del Ministerio de Salud.

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“Nada pagado por el ministerio. Si un médico o funcionario desea viajar al exterior en su periodo de vacaciones y costeando sus propios gastos, puede hacerlo sin inconveniente alguno, al igual que aquellos cursos o capacitaciones cubiertos íntegramente por recursos propios o de organismos externos”, expresó Recalde.

En Salud no hay contrataciones no esenciales, dice viceministro

Respecto al apartado que frena de manera inmediata las contrataciones públicas no esenciales, el viceministro explicó que dicha redacción responde a un texto replicado desde la Presidencia, pero aseguró que el Ministerio de Salud no cuenta con adjudicaciones de esa naturaleza.

“Nuestras contrataciones, las contrataciones que se hacen en el Ministerio de Salud, están en relación con el objeto de gasto 350, todo es esencial. Seguirán su curso″, aseguró Recalde, detallando que estas compras abarcan medicamentos e insumos médicos, además de servicios vinculados a áreas como Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), la Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES) y el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Llamadas a líneas de salud mental se triplicaron

En cuanto a las disposiciones sobre la organización de equipos médicos para responder a urgencias y brindar atenciones especiales de contingencia, el viceministro aclaró que estas medidas sí responden a posibles incrementos en la demanda de atención medica a raíz del caso Ueno Bank. Sin embargo, resaltó que responden principalmente a situaciones operativas de emergencia ante eventos climáticos e inundaciones registrados en zonas del sur del país, como Misiones y Ñeembucú.

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Recalde confirmó que la Dirección de Salud Mental le informó sobre un repunte repentino en la demanda de asistencia ambulatoria y en las líneas de atención telefónica, derivado de la tensión y la preocupación de ciudadanos afectados por deudas y compromisos financieros. “Nuestros números se triplicaron”, afirmó.