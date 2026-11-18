El doble triunfo ocurrió durante la feria internacional ESI Amlat 2026, organizada por Milset Internacional del 9 al 14 de noviembre en Colombia. Acompañados por su tutora, la mágister Claudia Leite, los jóvenes del Colegio San José de Asunción conquistaron el máximo galardón de su categoría gracias a un innovador desarrollo científico: gomitas elaboradas a base de masa madre diseñadas para fortalecer y contribuir con la microbiota intestinal.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó al ser seleccionados entre 330 participantes para recibir por primera vez en Latinoamérica el premio Expociencias “Medalla Helio Brochier”.

Este reconocimiento inédito, creado en homenaje al recientemente fallecido fundador y expresidente de Milset, distingue el espíritu científico y humano de la delegación paraguaya, premiando su compromiso, solidaridad y capacidad de colaboración dentro de la comunidad científica regional.

El Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico (Milset) es una organización juvenil sin fines de lucro que promueve la cultura científica entre niños y jóvenes de todo el mundo. A través de exposiciones internacionales como la ESI Amlat (Expo-Sciences Latin America), la entidad busca fomentar el intercambio de conocimientos, la creatividad y la cooperación entre futuros investigadores, consolidándose como una de las plataformas más prestigiosas para la ciencia escolar a nivel global.

Ciencia con valores humanos: el mensaje del Colegio San José

“Hoy celebramos mucho más que medallas: celebramos el conocimiento, la perseverancia, la vocación de investigar y los valores humanos que transforman el mundo”, expresó con orgullo el tradicional Colegio de San José, al destacar la hazaña de sus estudiantes a través de un mensaje en redes sociales.

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El mensaje institucional refleja también una convicción clara. Cuando en las aulas se impulsan la investigación, la curiosidad y la creatividad, el talento joven puede llegar muy lejos y dejar en alto la calidad humana de la educación del país.

Los estudiantes paraguayos y su tutora, la profesora Claudia Leite, manifestaron que es realmente un honor recibir el máximo galardón por el proyecto científico y además, ser la primera delegación que recibe la “Medalla Helio Brochier”, considerando que formaron parte del evento cientos de participantes de otros países de la región.