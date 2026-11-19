Los pacientes esperan mejoras dentro del Hospital General de Luque tras el cambio dispuesto por el ministro de Salud, Isaías Fretes, quien designó al Dr. Víctor Raúl Luraschi Centurión como nuevo director general del nosocomio.

Entre las mejoras que se esperan están el abastecimiento de medicamentos e insumos, así como el funcionamiento de los servicios. También esperan mayor transparencia y controles sobre el desempeño del personal médico.

Las principales dificultades durante la administración del anterior director, el Dr. Luis Facundo Verón Viera, eran la falta de insumos y medicamentos.

Las expectativas se vieron reflejadas en las redes sociales locales, donde varios usuarios manifestaron su esperanza ante el cambio en la Dirección del Hospital General de Luque. Piden que el cambio marque el inicio de una nueva etapa institucional, con mejoras en la atención y respuestas a las necesidades de la población.

“Los pacientes esperan que la nueva administración priorice las necesidades de quienes acudimos diariamente al establecimiento en busca de atención médica, además de garantizar la disponibilidad de medicamentos para los distintos servicios”, manifestó Laura Aquino.

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Otro de los puntos señalados por los usuarios es la necesidad de establecer controles más estrictos sobre el ejercicio de la profesión médica.

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Esto se debe a las reiteradas denuncias por presunta mala praxis que fueron presentadas durante la gestión del anterior director y que no fueron esclarecidas.

Los afectados reclaman que las denuncias sean investigadas y aclaradas oportunamente, con respuestas institucionales y transparencia en los procedimientos.

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Otro de los cuestionamientos es la falta de comunicación que atribuyen a la administración saliente, situación que, según sostienen, dificultaba obtener explicaciones sobre los reclamos presentados.

Restricciones a la prensa

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Durante la gestión del Dr. Luis Verón, los periodistas que acudían al hospital no podían ingresar directamente al predio para realizar coberturas periodísticas, debido al estricto control ejercido por los guardias de seguridad en el acceso principal.

Para acceder a las instalaciones, los trabajadores de prensa debían presentar previamente una solicitud por escrito, que posteriormente tenía que ser autorizada por la Dirección del hospital. Este procedimiento, según se señalaba, estaba amparado en una resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

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La situación generó cuestionamientos debido a las dificultades para realizar coberturas y recabar información sobre hechos ocurridos dentro del establecimiento sanitario.

Con la asunción al cargo de director del doctor Luraschi se espera un cambio en la política de comunicación institucional que permita a los medios cumplir con su labor informativa y facilite el acceso a información de interés público.