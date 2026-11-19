La fiscala Belinda Bobadilla brindó detalles del allanamiento en la sede social del ex Visión Banco. Entre los datos más relevantes, reveló el hallazgo de 36 vehículos, de los cuales al menos siete están a nombre del Grupo Vázquez.

La agente indicó, además, que encontraron un registro donde figura que una persona se llevó un arma de fuego del lugar el pasado 3 de noviembre, fecha de la caída de Ueno Bank.

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