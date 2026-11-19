Durante el ciclo lectivo 2026, el Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE) consolidó su mandato de formar capital humano de élite frente a los complejos retos geopolíticos actuales. El proceso académico estuvo marcado por el rigor intelectual, el debate y la elaboración de tesis guiadas por el cuerpo docente y tutores de la casa de estudios. Asimismo, el soporte operativo del equipo directivo y administrativo permitió superar las metas institucionales trazadas para este periodo.

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La oferta académica del IAEE que culminó con esta ceremonia abarcó cinco programas de posgrado esenciales para la arquitectura estratégica del país: el Doctorado en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional; la Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional; la Especialización en Inteligencia Estratégica; la Especialización en Ciberseguridad y Ciberdefensa Estratégica, enfocada en la protección del ciberespacio como quinto dominio de soberanía; y Liderazgo Estratégico.

En su intervención central, el director del IAEE, Gral. de División Aer. Edwin Martínez, exhortó a los nuevos egresados a ejercer sus funciones bajo tres principios rectores: probidad intachable, perspectiva holística y adaptabilidad. “El Instituto les ha conferido las herramientas más sofisticadas del pensamiento superior. Ahora, el Estado les demanda utilizarlas con honor”, enfatizó la autoridad castrense ante el auditorio.

Finalmente, el alto jefe militar destacó el papel fundamental de las familias como sostén durante el exigente trayecto académico y recordó a los graduados la responsabilidad histórica que asumen hacia la Constitución y la ciudadanía. “No nos limitamos a desearles éxito profesional; les exigimos triunfar con honor y visión de Estado para una nación que hoy deposita su estabilidad y su porvenir en su temple y su patriotismo”, sentenció el director.