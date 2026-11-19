Según el abogado Enrique Galeano, asesor jurídico del IPS, la previsional siguió “todos los procedimientos y reglamentos de inversiones” para todo lo que vincule a la institución y Ueno Bank, entidad cuya resolución se determinó el 2 de noviembre pasado.

Asimismo, reconfirmó que la plata del IPS en Ueno ascendería a unos US$ 516 millones, pero de igual manera, alegó que “todo se manejó técnicamente de acuerdo a los asesores y un comité técnico”.

“Evidentemente, una información tergiversada puede llevar a una mala decisión; efectivamente puede darse el caso de que una información incorrecta pudo haber generado decisiones incorrectas”, contestó a la pregunta sobre si una información errónea por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) podría derivar en una situación así.

De igual manera, sostuvo que las calificaciones de riesgo y todos los informes del BCP son analizados por un comité de inversiones. “Uno se guía a través de eso que es información pública”, agregó.

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Resolución de Ueno Bank

El asesor jurídico también fue consultado sobre si en la previsional se contaba con algún tipo de información sobre una eventual resolución de Ueno Bank y según Galeano, en la previsional no se contaba con tal dato.

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“No teníamos información de eso; como todos los demás ahorristas y depositantes confiábamos en el sistema financiero y en los informes emitidos por el BCP”, agregó.

Este jueves, los agentes fiscales Cristian Ortiz y Silvia González incautaron documentos del Instituto de Previsión Social (IPS) sobre certificados de depósito de ahorro, bonos, cuentas operativas, además de un teléfono celular.

La diligencia se enmarca en la causa abierta tras una denuncia parlamentaria contra el expresidente Santiago Peña.

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