El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira cuestionó el proyecto de ley que busca establecer un régimen de administración temporal para las sociedades vinculadas a Ueno Bank, actualmente sometido a un procedimiento de resolución del Banco Central del Paraguay (BCP).

La iniciativa del Poder Ejecutivo tuvo entrada oficial en la sesión ordinaria del Senado del miércoles 18 de noviembre y fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado.

Ferreira consideró que el Estado no tiene capacidad para hacerse cargo de la administración de empresas privadas y advirtió que tampoco existiría un marco legal adecuado para asumir esa responsabilidad.

“Yo creo que el Estado no tiene la capacidad de administrar esas empresas, no creo que las cosas se hagan bien y creo que tampoco existe legislación al respecto”, manifestó al ser consultado sobre la iniciativa.

Ferreira sostuvo que, en lugar de crear un mecanismo especial para que funcionarios o administradores públicos se hagan cargo de estas compañías, la gestión debería pasar a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), institución que ya tiene experiencia en la administración de bienes y empresas bajo intervención estatal.

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“Me parece que, en todo caso, esto tendría que pasar a Senabico, que es lo que está ocurriendo en la mayoría de los casos similares”, expresó.

Propone auditar y vender las empresas

El exministro también planteó que, una vez asumida la administración, se realice una auditoría para determinar la situación patrimonial y comercial de las compañías y, posteriormente, se analice la posibilidad de venderlas.

“Y, en todo caso, que se pongan a la venta las acciones. Si es que las empresas valen algo, se podría hacer un proceso de auditoría”, señaló.

Ante la consulta sobre la urgencia con la que se impulsa el proyecto legislativo y la posibilidad de que se busque intervenir directamente en estas empresas, Ferreira insistió en que la administración debería quedar en manos de la Senabico.

Como antecedente, mencionó la gestión de las estancias vinculadas al brasileño Darío Messer, que quedaron bajo administración de esa institución.

“Ellos administraron las estancias de Messer muy ordenadamente, contratando profesionales. Eso mismo deberían hacer acá, en todo caso”, sostuvo.

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¿Qué plantea el proyecto de ley?

La iniciativa legislativa, denominada “Que establece el régimen de administración temporal de las sociedades vinculadas a la entidad financiera Ueno Bank SA, sometida a procedimiento de resolución”, plantea crear un mecanismo especial para preservar los activos y mantener la continuidad productiva de las empresas relacionadas con la entidad financiera.

El régimen tendría una duración máxima de ocho meses y buscaría evitar que las sociedades pierdan valor comercial y patrimonial durante el proceso de resolución de Ueno Bank.

Para ello, el proyecto contempla la creación de un Consejo de Supervisión, que tendría entre sus atribuciones identificar las empresas alcanzadas por la normativa, designar administradores y coordinar las medidas de control.

La propuesta también establece facultades y obligaciones para los administradores temporales, con restricciones sobre determinados actos de disposición de bienes y disposiciones orientadas a garantizar la transparencia de las operaciones.

El objetivo declarado de la iniciativa es preservar el patrimonio de estas sociedades para que pueda responder ante los depositantes y acreedores en el marco del proceso financiero que atraviesa Ueno Bank.

Sin embargo, la propuesta abre el debate sobre el alcance de la intervención estatal en empresas privadas, las atribuciones de los administradores designados y la conveniencia de crear un régimen especial en lugar de recurrir a instituciones que ya tienen competencias en la administración de bienes intervenidos.