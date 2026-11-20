El ministro de Salud, Isaías Fretes, realizó este viernes una gira por el departamento de Caaguazú. Su primera parada fue el distrito de Tembiaporã, donde verificó las instalaciones de una Unidad de Salud Familiar (USF) que sería inaugurada en los próximos días.

Posteriormente, se trasladó hasta el Hospital Distrital de Caaguazú, donde presentó el proyecto de modernización y ampliación del establecimiento sanitario, que contempla una inversión aproximada de US$ 6 millones, financiada mediante recursos del Banco Mundial y de Itaipú Binacional.

Durante el acto se presentó la maqueta del futuro establecimiento, con los sectores que serán modernizados y los nuevos servicios que tendrá el nosocomio.

Sin embargo, uno de los principales reclamos de los pobladores y de las autoridades presentes fue la falta de una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el distrito, que cuenta con más de 120.000 habitantes y es uno de los municipios más importantes del departamento.

Ante el planteamiento, los asesores del ministro explicaron inicialmente que el hospital, por su actual categoría de distrital, no puede contar con una unidad de cuidados intensivos y que debía ser elevado a la categoría de hospital regional o general para incorporar ese servicio.

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La explicación generó el malestar de los presentes, quienes cuestionaron que una ciudad de esa magnitud no disponga de terapia intensiva y que los pacientes que requieren atención especializada deban ser trasladados de urgencia a Asunción.

Ministro prometió una modificación

Ante la insistencia de la ciudadanía, Fretes ordenó modificar el proyecto e incluir una unidad de terapia intensiva con ocho camas. El ministro explicó que el servicio podría entrar en funcionamiento dentro de aproximadamente dos años, debido a que previamente será necesario capacitar a profesionales especializados en medicina intensiva.

Con esta modificación, el Hospital Distrital de Caaguazú podría ser elevado a la categoría de hospital general, convirtiéndose en el segundo establecimiento de alta complejidad del departamento.

Los medicamentos se repondrán con ampliación del presupuesto en 2027

Por otra parte, el ministro fue consultado sobre la falta de medicamentos en los hospitales públicos. Al respecto, reconoció que durante lo que resta del año prácticamente ya no se podrán realizar mayores cambios, pero adelantó que el Ministerio de Salud contará con una importante ampliación presupuestaria para el próximo año.

Según explicó, los recursos adicionales permitirán adquirir medicamentos en cantidades suficientes para abastecer a los hospitales del país y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

La presentación del proyecto generó expectativas entre los pobladores de Caaguazú, quienes esperan que la obra se concrete y que finalmente la zona este del departamento cuente con un hospital de mayor complejidad, capaz de responder a las necesidades de una población que actualmente depende de otros centros asistenciales para acceder a determinados servicios especializados.