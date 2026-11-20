En comunicación con ABC Color, el director de la Dirección Nacional de Defensa y Bienestar Animal, Héctor Luis Rubín, se refirió a la convocatoria de voluntarios para realizar mejoras en el Zoológico de Asunción hecha por su institución vía redes sociales y aclaró que solo actuó como intermediaria en el proceso de recepción de las postulaciones.

Según detalló, las fichas de las personas interesadas ya fueron recibidas y los datos fueron remitidos a la directora del Zoológico, Maris Llorens.

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“La iniciativa es a través de la directora del Botánico, ayudar a hacer una gestión técnica y convocar a voluntarios que quieran ayudar en la mejora e intervención del Botánico. Nosotros hoy hemos entregado todo ese informe de voluntariado a la directora para que ella como directora decida y sepa lo que tienen que hacer y cómo van a activar a partir de ahora”, señaló.

Rubín aclaró que ahora corresponde a la administración del parque definir los próximos pasos, así como determinar cómo se organizarán los trabajos y cuáles serán las tareas asignadas a los voluntarios. Sin embargo, aún no hay precisiones sobre el alcance de la iniciativa ni sobre los motivos que justifican la convocatoria.

Sin detalles sobre las tareas ni la organización

Rubín aclaró que su dirección no tiene participación en la planificación de las actividades ni en la coordinación de los voluntarios: “Nosotros fuimos meros intermediarios para hacer lo que nos corresponde: hacer esta parte técnica de lo que es la recepción de las fichas y de las personas que querían participar”, sostuvo.

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Agregó que ahora corresponde a la dirección del Zoológico y a la Municipalidad de Asunción determinar si activarán la propuesta, cómo organizarán los trabajos y cuáles serán las intervenciones necesarias dentro del predio.

La iniciativa deja una serie de interrogantes sobre el mantenimiento del predio y las responsabilidades de sus funcionarios, teniendo en cuenta que el lugar cuenta con más de 150 trabajadores municipales para cumplir con funciones de limpieza, reparación y cuidado de los animales.

Reconocen carencias en la infraestructura

El titular de Defensa y Bienestar Animal señaló que, durante un recorrido realizado en el Zoológico, su equipo verificó las condiciones de alimentación, disponibilidad de agua y estado general de los animales.

Aseguró que, durante esa inspección, encontraron que los animales contaban con comida y agua en condiciones adecuadas. Sin embargo, reconoció que las deficiencias edilicias y la falta de mantenimiento del predio son aspectos que no pasan desapercibidos.

“Es innegable que falta mucho apoyo y mucho trabajo”, expresó. Aclaró que esa evaluación no significa que todas las instalaciones del Zoológico se encuentren en condiciones óptimas, ya que la competencia de su dirección se limita al control del bienestar animal.

En ese sentido, explicó que la Ley 7513 establece que la institución debe verificar que los animales reciban atención veterinaria, medicamentos, alimentación, agua y que cuenten con un hábitat limpio y adecuado.

Interrogantes sobre el presupuesto y la seguridad

Este medio intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Maris Llorens, directora del Zoológico y Jardín Botánico, para obtener su versión sobre la convocatoria, la distribución de los funcionarios y el destino de los recursos destinados al mantenimiento y reparaciones, pero no hubo respuesta.

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Por lo que siguen pendientes las interrogantes sobre el destino del presupuesto asignado al Jardín Botánico, los recursos del Fondo de Apoyo al Zoológico y las labores de los voluntarios que se sumen a la causa.