En la mañana de este viernes, extrabajadores del grupo Vásquez iniciaron una movilización sobre la intersección de El Paraguayo Independiente y Alberdi de Asunción con dirección a la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional.

Entre los puntos centrales de los reclamos, exigen el acceso a un crédito respaldado por los bienes embargados del grupo empresarial, la extensión de la cobertura médica del IPS para casos críticos y una ley de emergencia para cobrar indemnizaciones para las 6.000 personas que quedaron sin un puesto de trabajo.

“No hay ni una sola hoja de ruta, eso es lo preocupante”

Uno de los referentes de la marcha Edson Vázquez, extrabajador de La Tribuna, en declaraciones a medios locales, señaló que existen varios proyectos de ley rondando en el Parlamento pero que lo preocupante es que no exista una definición que dé una solución en fechas tan significativas como las fiestas de fin de año.

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“No hay ni siquiera una hoja de ruta, eso es lo preocupante; hay varios proyectos de ley rondando el Ejecutivo y el Legislativo, pero a nosotros quién nos llama. Nosotros somos los afectados, deberíamos estar en la mesa de diálogo porque somos 6.000 personas, no es poca cosa. Por eso exigimos a Pedro Alliana que establezca una mesa de trabajo”, sentenció.

En este sentido, instan tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo a dar celeridad a las iniciativas parlamentarias que buscan paliar las consecuencias del banco caído.

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Exfuncionarios enfatizan la urgencia de no quedar sujetos a los tiempos judiciales de un eventual proceso de quiebra para percibir sus haberes, advirtiendo que dicha vía ordinaria podría extenderse, inclusive, por varios años.

“Solo pedimos lo que nos corresponde”

Los manifestantes marcharon en las calles capitalinas exigiendo el pago de sus salarios congelados tras la suspensión laboral que recibieron el pasado 3 y 4 de noviembre tras la resolución de Ueno Bank.

“Que le quiten a los políticos que nos robaron. Te pedimos, presidente, por favor, estamos muchas personas aquí con necesidades. Que se les pague a todos. Pedimos solo nuestro derecho, lo que nos corresponde”, lamentó Nelly Quintana, de 60 años, extrabajadora del extinto Ueno Bank quien no solo quedó sin sus haberes sino también sin sus más de 2 años de trabajo y le quedan nuevamente 4 años para obtener su jubilación explicó.

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Asimismo, pidieron que los responsables de esta catástrofe financiera paguen por “todo lo que robaron”. La manifestación a estas horas se traslada a Mburuvichá Róga, donde manifestantes buscarán hacer llegar su reclamo al presidente de la República.