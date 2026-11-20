El día de ayer, Raúl Latorre dijo en resumidas cuentas que existe “plata para pagarles a todos” refiriéndose a los activos de Ueno Bank. Luego desde el propio Banco Central del Paraguay (BCP) lo desmintieron diciendo que aún se están haciendo las evaluaciones para luego proceder a las ventas. Se especula hasta ahora que en cuanto a activos sanos, el valor rondaría los 600 millones de dólares.

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Debido a este cruce de declaraciones, hoy desde la Asomipymes repudieron el manejo tan desprolijo de una situación delicada. “Con esas declaraciones, se abrió un panorama para nosotros porque está llegando fin de año; noviembre y diciembre son los meses que más se vende. Entonces, tuvimos la esperanza de poder recuperar nuestro dinero para abastecer nuestros negocios”, comenzó diciendo Guillermina Imlach.

Pero luego, los desmentidos de la propia matriz los desilusionaron completamente. Debido a esto es que están perdiendo la fe en las instituciones y en las promesas realizadas. “¿Seguimos creyendo entonces en ellos? Porque están jugando con nuestros sentimientos, y nosotros no estamos para jugar. Nosotros estamos acá para trabajar y mantener nuestra manos de obra, pagarle aguinaldo a este fin de año, que es lo que más le preocupa a nuestra gente”, lamentó la vocera.

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Mejorar la comunicación

La representante de las mipymes pidió a las autoridades encargadas de gestionar los desembolsos que se pongan de acuerdo y mejoren su comunicación. “Jugaron con nuestros sentimientos, entonces por favor, la próxima vez hagan primero una buena comunicación y que nos digan si (la devolución) va a ser en noviembre, va a ser en diciembre, va a ser en enero, o cuándo va a ser realmente”, exhortó la representante.

En ese sentido, dijo también que prácticamente el 90% de este tipo de empresas están en jaque luego de la resolución de Ueno Bank. “Las mipymes son más de 460.000. De ellas, la mayoría es micro, que significa que tiene una facturación de Gs. 1 a 1.000 millones al año, que viene a ser más o menos unos Gs. 50 o 60 millones al mes. Las más ‘micro’ facturan entre 10, 20 y 30 millones en el mercado actual”, recordó Imlach,

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Ahondó en que la entidad financiera resoluta les dio la posibilidad a los emprendimientos más pequeños de bancarizarse en todo el país. “Tenemos socios en el interior que nos están llamando y nos dijeron que están también muy preocupados. Entonces, esa bancarización que ellos (Ueno) nos dieron fue algo realmente muy bueno, pero lastimosamente ya saben lo que pasó”, lamentó.

Debido a eso es que necesitan más luz sobre sus ahorros. “No queremos más que nos digan ‘hay dinero para esto, hay tal cosa’, pero no sabemos cuándo la vamos a recibir. Que pongan una fecha y que nos digan: ‘En tal fecha se va a empezar a pagar’ o por lo menos que nos digan que ya tienen una planificación o un panorama para el futuro”, instó.

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Descenso marcado en las ventas

En otro momento, la empresaria refirió que luego de iniciada la resolución el 3 de noviembre hubo una caída de prácticamente un 30% en las ventas hasta hoy. “Empresas grandes que nos compraban, dejaron de comprarnos, seguro porque también tienen que resguardar su dinero. Entonces, nosotros estamos preocupados de cómo vamos a pagar el aguinaldo”, subrayó.

Guillermina Imlach consideró que la situación es similar a la vivida durante la pandemia del covid-19. “Vamos a tener que volver otra vez a esa época en donde vamos a tener que pedirle a nuestra gente paciencia y solidaridad. Decirles que no les vamos a poder pagar en diciembre pero que en algún momento le vamos a pagar. A eso vamos a volver a incurrir otra vez”, cuestionó.

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Consultada acerca de si integrantes de su agrupación recibieron desembolsos a través del Fondo de Garantías, dijo desconocer la situación pero “yo creo que la mayoría recibió, pero porque muchos nos dicen que hasta ahora no recibieron. Pero ¿qué pasa? Ese desembolso es apuntado a los más micros de la escala. Nosotros necesitamos asistencia a las pequeñas y medianas empresas también”, solicitó.