Pobladores exigen la reparación urgente del camino que une San Ignacio y Yabebyry

Los pobladores de San Ignacio, del asentamiento Monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, de Santa Rita del Taturuguai y de Yabebyry se manifestaron en la zona de la compañía Kaheku para exigir a las nuevas autoridades municipales de San Ignacio y Yabebyry que gestionen una solución al mal estado del camino departamental D057, que conecta ambos distritos del departamento de Misiones.

Los manifestantes denunciaron que la vía se encuentra en pésimas condiciones en prácticamente todo su trayecto, con numerosos baches que representan un peligro constante para los conductores que utilizan diariamente este camino.

En ese sentido, Manuel Maciel señaló que en reiteradas ocasiones solicitaron la intervención de las municipalidades y del responsable del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente a la Dirección Regional Nº 8, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas.

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“Es un camino que une las comunidades de San Ignacio, Santarita y Yabebyry en Misiones, como también la zona de Laureles y Cerrite, que son del departamento de Ñeembucú, la cual se encuentra en muy mal estado y ya es muy peligroso. Ya en varias ocasiones ocasionó accidentes, gracias a Dios con daños materiales, pero en cualquier momento puede ser fatal”, mencionó Maciel.

El dirigente manifestó que la situación es insostenible y reclamó una intervención urgente de las instituciones responsables. Advirtió que no se debe esperar a que ocurra un accidente fatal para tomar medidas.

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Maciel recordó que entre abril y mayo de este año los pobladores ya habían realizado una movilización con cierre de ruta para reclamar el mejoramiento del camino. Sin embargo, ante la falta de respuestas, decidieron volver a manifestarse.

Antecedente de accidente

La peligrosidad de este tramo quedó evidenciada el pasado 2 de octubre, cuando un automovilista perdió el control de su vehículo al intentar esquivar un enorme bache ubicado en una curva de la ruta D057, precisamente en el sector donde se desarrolló la manifestación.

El conductor fue identificado como Salvador Núñez, quien se dirigía a realizar un trabajo de mantenimiento de equipos de refrigeración. Al llegar al lugar, intentó evitar el profundo bache, pero perdió el control del automóvil y terminó a un costado de la cuneta. Afortunadamente, salió ileso.

Municipio de San Ignacio promete gestionar soluciones

El intendente de San Ignacio, Eduardo Dejesús (Alianza), manifestó que su administración está comenzando a trabajar para atender las necesidades del distrito, aunque reconoció que recibió una municipalidad con escasos recursos y numerosas deudas.

El jefe comunal explicó que lleva aproximadamente una semana al frente de la institución y que encontró la administración prácticamente sin combustible ni recursos disponibles. Señaló que actualmente están priorizando trabajos de limpieza, ordenamiento y reorganización institucional.

“Nosotros hemos agarrado una institución municipal prácticamente con cero litros de combustible, sin recursos. Estamos solucionando los diferentes problemas, como se dice, a pulmón”, manifestó.

Respecto al reclamo de los pobladores, aseguró que buscarán conversar con los afectados y encontrar alternativas para atender la problemática vial. Indicó que también están trabajando con el equipo técnico para avanzar en la adquisición de maquinarias e implementos que permitan al municipio intervenir en el mantenimiento de los caminos.

Finalmente, pidió paciencia a la ciudadanía mientras reorganizan la administración municipal y buscan cumplir con las obligaciones pendientes, entre ellas las deudas salariales y los compromisos financieros heredados. Aseguró que trabajarán para responder a las necesidades de la población mediante una gestión basada en la honestidad y la transparencia.