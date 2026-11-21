En el marco de la crisis económica, laboral y de credibilidad que atraviesa el entorno social, agravada por las exigencias habituales del cierre de año, un colectivo de profesionales de la salud mental reactivó un espacio de contención para asistir a quienes enfrentan ansiedad, insomnio y procesos de duelo.

Así lo detalló la psicóloga clínica Silvia Meza, quien abordó el funcionamiento del grupo de ayuda y el impacto emocional de la coyuntura.

Según relató Meza, la red de profesionales tiene antecedentes en el trabajo solidario realizado durante la emergencia sanitaria y volvió a articularse frente al escenario actual: “Este grupo empezó una iniciativa a nivel de un grupo de profesionales que estábamos conformados por personas que ya en el 2020″.

Seguido amplió: “Con la pandemia, nos habíamos unido por todo lo que había pasado con la pandemia. Entonces, a raíz de eso formamos un grupo que permaneció en el tiempo y ante esta situación se reactivó, digamos, esta iniciativa, ya bajo esta denominación de Pytyvõ”.

Luego comentó que esta es una iniciativa que lleva adelante su colega especialista en duelo, Esperanza Stumpf.

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Frente al malestar generado por la incertidumbre, el equipo organizó modalidades de atención accesibles a distancia: “Generamos espacios virtuales de ayuda, grupales y también individuales. Empezamos a recibir los casos, tenemos una plataforma habilitada donde las personas pueden pedir ayuda y ahí mismo ellos sacan la cita y el profesional contacta con la persona y ahí empieza el vínculo terapéutico”.

La profesional destacó que la iniciativa no solo alcanza a quienes sufrieron consecuencias directas, como trabajadores desvinculados o ahorristas, sino también a personas que resienten el clima general.

“Recibíamos casos que no directamente estaban afectados por esta situación, sino que empezaban a sentir como también síntomas, porque como el desajuste económico, por toda la incertidumbre económica, estamos recibiendo casos de manera muy frecuente para hacer y ver la salud mental en primer plano”.

Privacidad y acompañamiento

Respecto a las condiciones de acceso, Meza subrayó que el primer contacto no tiene costo para quienes buscan asistencia y que se analiza un esquema accesible para sostener el trabajo a largo plazo: “Entonces, eso es lo que hoy planteamos como para continuar también nosotros con la ayuda para todos”.

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Sobre la dinámica de los encuentros grupales, la psicóloga enfatizó la confidencialidad, el respeto a los tiempos de cada participante y la neutralidad frente a las tensiones políticas: “Por eso es que los grupos que hacemos son muy privados en el sentido de que está abierto para todos los que quieran participar de este espacio, pero le decimos al principio que acá nadie juzga, no politizamos tampoco los grupos, está muy bien diseñado para que sea un espacio abierto y de escucha respetada”.

Finalmente, remarcó la importancia de sostener redes de contención comunitaria mientras cada persona transita su propio proceso de duelo por la pérdida de estabilidad o empleo.

“Lo importante es sentirte acompañado. Eso es fundamental, el acompañamiento, el apoyo. Eso de sentir que vos podés contar con alguien, que no estás solo, que podés contar con ayuda. Entonces, me parece que esa es la palabra, acompañamiento, acompañarnos más”.