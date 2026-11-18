Como una “oportunidad concreta de reinserción”, se presenta esta oferta que cubre 607 vacancias de 33 empresas. La actividad se realiza en el Hotel Esplendor by Wyndham, sobre la avenida Aviadores del Chaco 2822 casi Molas López, Asunción.

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“Solamente tienen que venir con su número de cédula. Nosotros les ayudamos; hay todo un equipo de orientadores que va a ayudar a cargar sus datos y ahí se genera el currículum en la plataforma EmpleaPy. Entonces no es necesario gastar en impresiones”, indicó la directora general de Empleo, Sara Marecos, sobre el proceso.

Invitó a aquellas personas que están en busca de trabajo a acercarse a la recepción del hotel; allí se les asigna un número de orden, se les ayuda a cargar sus datos a la plataforma EmpleaPY. “Luego tienen una pre-entrevista con los orientadores para ver su experiencia y, a partir del perfilado, es decir, su experiencia y su formación, se les pasa a las empresas de acuerdo a las vacancias que tienen”, detalló.

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La funcionaria indicó que los adultos mayores suelen ponerse un poco nerviosos al no estar muy familiarizados con los procesos digitales. “Entonces nosotros estamos para acompañarles, les hacemos las consultas necesarias con respecto a su formación y su experiencia, y hay oportunidad. Hoy hay oportunidad para todos”, alentó Marecos.

Muchos adultos mayores

Un recorrido del equipo de ABC TV mostró que en su mayoría eran adultos mayores los que acudían a la actividad. Esto debido a que este banco se caracterizaba por contratar a personas de este rango etario para atención al cliente. “Cumplí 60 años en estos días nada más. Estuve 2 años y 4 meses en Ueno Bank en atención al cliente. Para mí en especial era súper lindo”, recordó Nelly Quintana.

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La mujer aseguró que necesita conseguir otro trabajo para volver a aportar al Instituto de Previsión Social (IPS) y alcanzar la jubilación. “Lastimosamente pasó esto y quedamos sin nada, sin trabajo, con mucha esperanza porque quería continuar mi IPS en especial, completando mi jubilación. Sin previo aviso fui el martes para trabajar y ya nos encontramos con la sorpresa”, lamentó.

Similar es el caso de Rossana Guebel, también afectada. “Yo estuve 2 años y 4 meses también. Inicié en La Matriz y últimamente estuve en Paseo La Galería. Me es muy triste pasar por ambos lugares y ver que ya no voy a estar. Nos golpeó mucho esto que sucedió. También, como mi compañera, soñaba con poder alcanzar la jubilación y bueno, pasó esto que pasó”, afirmó.

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En esa línea, ella pidió a los empleadores una oportunidad para los adultos mayores, ya que generalmente suelen ser discriminados por su edad. “Me gustaría que muchos empresarios tengan en cuenta eso. Ueno le dio empleo a muchísimas personas que ya no teníamos esperanza, que ya no cabíamos dentro de lo que es el estándar laboral. Sería fantástico que retomen esta idea, más allá de lo que hicieron los dueños y directivos”, anheló.

Al igual que ellas, Alberto Gómez, de 63 años, fue víctima de esa situación. “Fue un golpe duro, del día a la noche nos quedamos sin nada, y detrás de nosotros nuestra familia. Prácticamente un país entero está sufriendo todavía hasta este momento lo que pudo haber sido una incursión al mercado, el sistema que estaba aplicando Ueno Bank”, dijo en relación a la utilidad que ellos sentían en su lugar de trabajo.

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El hombre incentivó a las empresas a mezclar la sabiuduría de la experiencia con la frescura de la juventud en su plantilla de funcionarios. “Mezclar esa juventud con experiencia, por ejemplo, yo pienso que a muchas empresas les sería beneficioso saber utilizar el material que nosotros los adultos tenemos con la experiencia de los jóvenes”, opinó.

“Tenemos un gran camino que recorrer y sobre todo demostrarle a la comunidad del empresariado que somos también un potencial para utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Tenemos y queremos también dar hasta donde se pueda”, finalizó.