En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), el Ministerio de la Mujer impulsará una serie de actividades descentralizadas a través de sus Centros Regionales de las Mujeres con el objetivo de fortalecer la prevención, difundir información sobre los derechos de las mujeres y acercar orientación y acompañamiento a las comunidades.

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Según el cronograma difundido por la cartera estatal, las iniciativas se desarrollarán entre el miércoles 25 y el viernes 27 de noviembre en distintos departamentos del territorio nacional.

Agenda prevista por departamento

Concepción : Encuentro y Zumba “Movete por una vida libre de violencia”, el 25 de noviembre a las 08:30 , en la Gobernación de Concepción.

Amambay : Presentación del informe de la Mesa PREVIM departamental, el 25 de noviembre a las 08:30 , en la Gobernación de Amambay.

Cordillera : Jornada de sensibilización sobre la Ley 5777/16 y los derechos de las mujeres, el 25 de noviembre , en la Gobernación de Cordillera.

Caaguazú : Jornada de sensibilización sobre la Ley 5777/16 y los derechos de las mujeres, el 25 de noviembre a las 09:00 , en la USF de Aguapety Rugua.

Itapúa : Campaña de sensibilización sobre la prevención de la violencia contra la mujer, el 25 de noviembre a las 07:30 , en el Centro Kuña ha Mita Kunu’u.

San Pedro : Pedaleo por una vida libre de violencia y sensibilización de la Ley 5777/16, el 25 de noviembre a las 18:00 , en la Rotonda de San Pedro.

Boquerón : Jornada de sensibilización sobre la Ley 5777/16 y los derechos de las mujeres, el 26 de noviembre, en la Comunidad Campo Lechuza.

Canindeyú : Feria de Agricultura familiar y sensibilización de la Ley 5777/16, el 27 de noviembre a las 07:00 , en la Plaza 34 Curuguateños.

Alto Paraná: Capacitación sobre prevención y orientación para casos de violencia contra la mujer, el 27 de noviembre, en Mangoré, Ciudad del Este.

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Con estas acciones, la institución busca ampliar el alcance territorial de las políticas de prevención y dar a conocer los servicios de asistencia disponibles en cada zona.