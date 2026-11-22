En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), el Ministerio de la Mujer impulsará una serie de actividades descentralizadas a través de sus Centros Regionales de las Mujeres con el objetivo de fortalecer la prevención, difundir información sobre los derechos de las mujeres y acercar orientación y acompañamiento a las comunidades.
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Según el cronograma difundido por la cartera estatal, las iniciativas se desarrollarán entre el miércoles 25 y el viernes 27 de noviembre en distintos departamentos del territorio nacional.
Agenda prevista por departamento
- Concepción: Encuentro y Zumba “Movete por una vida libre de violencia”, el 25 de noviembre a las 08:30, en la Gobernación de Concepción.
- Amambay: Presentación del informe de la Mesa PREVIM departamental, el 25 de noviembre a las 08:30, en la Gobernación de Amambay.
- Cordillera: Jornada de sensibilización sobre la Ley 5777/16 y los derechos de las mujeres, el 25 de noviembre, en la Gobernación de Cordillera.
- Caaguazú: Jornada de sensibilización sobre la Ley 5777/16 y los derechos de las mujeres, el 25 de noviembre a las 09:00, en la USF de Aguapety Rugua.
- Itapúa: Campaña de sensibilización sobre la prevención de la violencia contra la mujer, el 25 de noviembre a las 07:30, en el Centro Kuña ha Mita Kunu’u.
- San Pedro: Pedaleo por una vida libre de violencia y sensibilización de la Ley 5777/16, el 25 de noviembre a las 18:00, en la Rotonda de San Pedro.
- Boquerón: Jornada de sensibilización sobre la Ley 5777/16 y los derechos de las mujeres, el 26 de noviembre, en la Comunidad Campo Lechuza.
- Canindeyú: Feria de Agricultura familiar y sensibilización de la Ley 5777/16, el 27 de noviembre a las 07:00, en la Plaza 34 Curuguateños.
- Alto Paraná: Capacitación sobre prevención y orientación para casos de violencia contra la mujer, el 27 de noviembre, en Mangoré, Ciudad del Este.
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Con estas acciones, la institución busca ampliar el alcance territorial de las políticas de prevención y dar a conocer los servicios de asistencia disponibles en cada zona.