En el marco de las acciones por el 25N, el Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de la Mujer, difundió una guía informativa sobre el rol de los Juzgados de Paz y los pasos para solicitar medidas de protección ante situaciones de violencia contra la mujer.

Frente a situaciones de violencia, las mujeres pueden presentarse de manera directa en un Juzgado de Paz para relatar los hechos y pedir protección.

Según la campaña oficial, la denuncia puede realizarse de forma oral o escrita, sin necesidad de contar con un abogado/a ni de llevar una denuncia previamente realizada en la Policía.

Estos juzgados reciben denuncias por hechos de violencia contra las mujeres y están facultados para disponer medidas orientadas a resguardar su vida, integridad, bienes y derechos.

La Ley N.° 5777/2016 establece que los Juzgados de Paz deben aplicar las medidas de protección de manera inmediata, conforme al procedimiento legal, y remitir las actuaciones al Ministerio Público cuando corresponda para la intervención penal.

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Qué medidas pueden disponerse

La protección otorgada depende de las circunstancias de cada caso. Conforme al marco normativo (citado como el artículo 2 de la Ley 1600/2000 y los artículos 43 y 44 de la Ley 5777/16), el Juzgado puede disponer medidas como:

Prohibir al agresor acercarse o intimidar a la mujer.

Excluir al agresor del hogar.

Disponer custodia policial cuando corresponda.

Prohibir la conciliación o mediación.

Adoptar otras medidas previstas en la normativa vigente.

Dónde acudir y líneas de atención

Para ubicar el Juzgado de Paz más cercano y verificar dónde realizar la gestión, el material institucional habilita un código QR para consultar las direcciones correspondientes. Asimismo, ante casos de emergencia se recuerda llamar al 911.

Para denunciar hechos de violencia contra la mujer también se puede acudir a:

Policía Nacional: Comisarías Jurisdiccionales y Divisiones Especializadas.

Ministerio Público: Fiscalías barriales y Unidades Especializadas.

Poder Judicial: Juzgados de Paz y Oficinas de Atención Permanente.

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Para recibir atención y orientación, se encuentran habilitados los siguientes canales: