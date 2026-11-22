El Ministerio Público ordenó la búsqueda y localización de Shiara Arami Bernal Acosta, una adolescente de 16 años que se encuentra desaparecida en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.

De acuerdo con el aviso de búsqueda difundido por la Fiscalía, la joven fue vista por última vez sobre la calle Independencia Nacional Nº 758, casi Jorge Memmel, en la capital departamental.

Desde la Policía Nacional activaron la alerta MAFE con la difusión de una fotografía de la adolescente y solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita conocer su paradero.

Habilitan números para aportar información

Las personas que tengan algún dato sobre la ubicación de Shiara pueden comunicarse al Sistema 147, al 911 o al número telefónico 0986 760 083.

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Asimismo, se encuentra habilitada la posibilidad de acercar cualquier información a la comisaría o sede fiscal más cercana.

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El Ministerio Público insta a la ciudadanía a colaborar con la búsqueda y comunicar cualquier información que pueda contribuir a localizar a la adolescente.