La encargada de despacho de la Escuela Básica Nº 2647 San Agustín, Aurelia Torres, manifestó que la construcción de un aula para educación inicial comenzó el año pasado y debía concluir antes del inicio del año lectivo 2026. Sin embargo, la obra quedó paralizada.

Según explicó, la comunidad educativa esperaba encontrar la sala terminada al regresar de las vacaciones, pero se encontró con que la obra estaba parada y hasta ahora no se reanudó.

La docente señaló que acudieron a la Municipalidad durante la administración interina de Denis Cohen (ANR-HC) para consultar sobre los motivos de la paralización. En aquella oportunidad, según recordó, les informaron que la comuna no contaba con fondos para terminar la construcción.

Torres también mencionó que el intendente Marcos Benítez (ANR-HC), quien consiguió su reelección, había visitado la institución durante la campaña electoral, pocos días antes de las elecciones municipales del 4 de octubre. En esa ocasión se comprometió a culminar la infraestructura si volvía a asumir la administración municipal, pero hasta el momento los trabajos no fueron reanudados.

La institución cuenta actualmente con 184 alumnos, de los cuales aproximadamente 55 corresponden al nivel inicial. Ante la falta de una sala adecuada, los directivos y docentes tuvieron que reorganizar los espacios disponibles y trasladar a los más pequeños a aulas que no son adecuadas.

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La directora manifestó que mantienen la esperanza de que el compromiso del jefe comunal se concrete y que la construcción pueda finalizarse.

Adelantó que tienen previsto realizar nuevas gestiones junto con la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) y la comisión de padres para conocer cuándo se retomarán los trabajos.

La sala cuya construcción se encuentra parada, según el proyecto, contará con un baño sexado en su interior, pero todavía necesita revoques, colocación de pisos e instalaciones eléctricas, de iluminación y de suministro de agua potable para quedar en condiciones de uso.

Sin datos sobre la empresa y monto

Uno de los aspectos que genera interrogantes es la falta de un cartel identificatorio en el lugar de la construcción. La directora reconoció que desconoce cuál es la empresa encargada de ejecutar el proyecto y tampoco se cuenta con información sobre lo presupuestado, el plazo de ejecución y los responsables de la obra.

Intendente y encargado de obras no responden llamadas ni mensajes

Intentamos obtener la versión del intendente, pero no respondió nuestras llamadas ni los mensajes telefónicos. Tampoco contestó nuestras consultas el director de Obras de la Municipalidad, Pedro Molinas.

Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a la inquietud de la comunidad educativa de la Escuela Básica Nº 2647 San Agustín.