En un escenario nacional marcado por un intenso debate público sobre la coyuntura política, económica y social del Paraguay, la Academia Paraguaya de Psicología Cognitiva y Conductual (APPCC) advierte que la exposición mediática de diversas figuras de interés general como lo es Santiago Peña, expresidente de la República, ha dado lugar a una práctica cada vez más habitual: la circulación de supuestos análisis de personalidad y diagnósticos clínicos en redes sociales y medios de comunicación.

Frente a este fenómeno, la Comisión Directiva de la APPCC emitió un pronunciamiento institucional en el que expresa su profunda preocupación y fija postura respecto al rigor técnico, el marco legal vigente y la responsabilidad ética en el ejercicio de la profesión.

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A través del documento, firmado por la secretaria general de la entidad, Alicia Adinolffi, la institución señala que la difusión pública de inferencias diagnósticas no solo vulnera principios fundamentales de la práctica clínica, sino que también infringe normativas nacionales específicas que regulan la labor de los profesionales de la salud mental en el país.

¿Qué dice la Ley 6293/2019 sobre la confidencialidad del paciente?

En primer término, la APPCC recuerda que los resultados y las conclusiones derivadas de cualquier evaluación psicológica revisten carácter estrictamente confidencial, conforme a lo establecido en la Ley Nº 6293/2019, que regula el ejercicio profesional de la psicología en Paraguay.

En consecuencia, el gremio enfatiza que resulta inadmisible, bajo cualquier circunstancia, la publicación de este tipo de contenidos tanto en plataformas digitales y redes sociales como en artículos periodísticos.

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Por qué no valen los diagnósticos psicológicos en TV

Asimismo, la organización académica subraya que toda evaluación psicológica válida debe desarrollarse dentro de un encuadre profesional, técnico y controlado, contando ineludiblemente con el consentimiento informado de la persona evaluada, salvo en aquellos casos excepcionales en los que exista una disposición judicial que determine su obligatoriedad. Para alcanzar conclusiones con sustento científico, el procedimiento exige la aplicación de entrevistas clínicas, observación sistemática e instrumentos psicométricos debidamente validados y estandarizados.

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La Comisión Directiva de la APPCC es categórica al advertir que los análisis elaborados a partir de declaraciones públicas, apariciones televisivas o información difundida en la prensa carecen por completo de rigurosidad metodológica y validez científica. Por lo tanto, aseguran que este tipo de apreciaciones a distancia no pueden generar ningún tipo de conclusión profesional ni ser presentadas ante la ciudadanía como diagnósticos reales.

El riesgos de los perfiles psicológicos sin sustento

El pronunciamiento también pone el foco en el impacto social de estas prácticas en momentos de alta sensibilidad colectiva. Según advierte la entidad, la circulación de supuestos perfiles psicológicos sin respaldo técnico alimenta la desinformación, distorsiona el debate público y erosiona la confianza que la sociedad deposita en la psicología como disciplina científica y herramienta de salud pública.

Por estos motivos, la Academia Paraguaya de Psicología Cognitiva y Conductual insta a los profesionales del sector a actuar con prudencia, responsabilidad y espíritu reflexivo antes de generar, publicar o replicar contenidos que puedan desvirtuar su rol como agentes de salud mental.