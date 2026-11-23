Un importante grupo de trabajadores del grupo Vázquez protagonizó este lunes una nueva movilización, que partió desde la Plaza de las Américas con destino final frente al Congreso Nacional.

La medida de fuerza tiene como objetivo exigir respuestas concretas ante la crítica situación laboral que atraviesan tras el cierre de las firmas del conglomerado, reclamando el pago inmediato de sus salarios adeudados y las correspondientes liquidaciones.

En paralelo a la protesta en las calles, los funcionarios difundieron un contundente comunicado dirigido a la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, luego de que la secretaria de Estado mencionara públicamente la existencia de remuneraciones de hasta 250 millones de guaraníes dentro del grupo empresarial.

“¡Ese sueldo no existe en nuestras casas! ¡No somos directores, somos trabajadores!”, expresa el pronunciamiento del sector, en el cual rechazan de manera categórica que se generalicen cifras millonarias como si reflejaran la realidad económica de la plantilla operativa.

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Los manifestantes enfatizaron que su situación actual es crítica, ya que dependen exclusivamente de su salario mensual para sostener a sus familias y cumplir con sus obligaciones básicas, denunciando que hasta la fecha ni siquiera han percibido los días ya trabajados.

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Asimismo, marcaron distancia de las decisiones gerenciales que derivaron en la crisis del grupo: “No somos directores ni accionistas. No tomamos las decisiones que nos llevaron a esta situación, pero hoy somos quienes sufrimos sus consecuencias”.

Finalmente, el colectivo recordó que la problemática afecta directamente a unas 6.000 familias que no pueden seguir esperando soluciones burocráticas.

Bajo la consigna de “Defensa laboral ya”, instaron al Ministerio de Trabajo a evitar declaraciones que desvíen el foco del conflicto y a garantizar mecanismos efectivos que aseguren el cobro de lo que les corresponde por ley.