La Universidad Nacional de Asunción (UNA), a través de su Consejo Superior Universitario (CSU) confirmó un cese de actividades en todas las unidades académicas, institutos y centros desde mañana, martes.
La medida se aplicará en “defensa” del presupuesto universitario mientras el Senado analiza el proyecto correspondiente al ejercicio 2027.
El cronograma anunciado contempla un paro total de actividades académicas, administrativas y de servicios para el martes 24 y el jueves 26 de noviembre.
Por otra parte, para el miércoles 25, la disposición establece un paro académico y una jornada de manifestación, pero sin afectar las tareas administrativas ni los servicios imprescindibles.
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Actividades imprescindibles
La resolución también encarga a los decanos o decanas y a los consejos directivos de cada unidad académica la definición de las actividades imprescindibles.
Asimismo, dispone la reprogramación de las instancias afectadas por la medida, con participación de los representantes estudiantiles.