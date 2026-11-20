Los médicos residentes, enfermeros y funcionarios del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se manifestaron sobre la avenida Mcal. López ante el posible recorte del presupuesto que sufrirá la universidad pública, que afectará a la institución médica.

El malestar de los trabajadores se hizo sentir también con el cierre de la torre de consultorios. El acceso fue restringido con cadenas y candados, con un aviso para los pacientes que reza: “Estamos de huelga”.

Como consecuencia, más de 500 pacientes fueron afectados por la clausura del edificio. No obstante, los encargados del recinto aclararon que las consultas serían reagendadas una vez que se restablezca el sistema de atención al público.

Los manifestantes lamentaron tener que recurrir a la extrema medida de salir a las calles para defender los derechos de los pacientes y reivindicar los derechos laborales de los trabajadores.

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Manifestaron que el recorte del presupuesto de la UNA previsto para 2027 afectará en gran medida la atención en el Hospital de Clínicas.

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“Habrá una reducción de salarios porque se verán afectados aquellos funcionarios que perciben beneficios, como bonificación, trabajo por insalubridad, entre otros. Además, volveremos a sufrir la falta de insumos y medicamentos”, lamentó el médico residente José Ramoa.

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Tulio Duarte, médico residente, explicó que la protesta comenzó para visibilizar el reclamo por el reajuste salarial aprobado ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la UNA, pero que ahora se suma la preocupación por el recorte de recursos.

“Nosotros salimos porque sabemos que la UNA va a sufrir un recorte del 30 % del presupuesto general, y eso conlleva un recorte para la Facultad de Ciencias Médicas y, por ende, para el Hospital de Clínicas”, expresó.

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Duarte señaló que el impacto no se limitará al personal médico, sino que alcanzará a toda la estructura hospitalaria, por lo que se sumaron jefes de servicio y licenciadas a la manifestación.

Advirtió que la reducción de recursos podría comprometer la alimentación de los pacientes, la provisión de medicamentos e insumos quirúrgicos, así como la adquisición de equipamientos que estaban previstos.

Recorte del 30 % del presupuesto de la UNA

Los trabajadores exigen que se respete el presupuesto solicitado por la universidad, que ronda los G. 425.000 millones, y cuestionan que se pretenda aplicar un recorte del 30 %.

Además, piden el reajuste salarial gradual que quedó parado desde julio de este año. Según Ramoa, el aumento correspondiente al segundo tramo quieren postergarlo para noviembre del próximo año, plazo que los trabajadores rechazan.

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Funcionarios del Hospital de Clínicas alertaron que la reducción presupuestaria podría afectar a unos 6.000 trabajadores, con descuentos superiores a G. 1.300.000 en los ingresos de cada uno, porque estarían tocando los beneficios de los trabajadores, según denunciaron.