La mujer aseguró que pagaba G. 1.600.000 mensuales a la familia Alderete por utilizar una pequeña fracción del pasillo, mientras que el supuesto traspaso del salón comercial Nº 50 se habría concretado por G. 450 millones.

El conflicto se registró en la tarde del lunes, cuando Celestina Rivas Castillo fue desalojada por la fuerza del espacio de aproximadamente dos metros por cuatro que ocupaba frente al salón comercial Nº 50, que figura a nombre de Óscar Alderete. Según la afectada, la familia Alderete habría cedido o vendido el derecho de ocupación del local al comerciante Blas Centurión, quien también cuenta con otro establecimiento dentro del mercado.

Rivas manifestó que durante aproximadamente diez años pagó G. 1.600.000 mensuales a la familia Alderete por utilizar una parte del pasillo principal, pese a que se trata de un espacio público cuya administración corresponde a la Municipalidad de Coronel Oviedo. Afirmó que, tras enterarse de la supuesta venta del local, recurrió a la institución municipal y consiguió una resolución del entonces intendente que le autorizaba a ocupar el espacio.

La mujer denunció que el desalojo se realizó con guardias de seguridad privada, sin orden judicial ni intervención de funcionarios municipales. Además, afirmó que sus mercaderías fueron retiradas y arrojadas al suelo, luego de que Jessica y Óscar Alderete supuestamente ordenaran la intervención para recuperar el espacio.

La afectada señaló que el supuesto comprador habría condicionado el pago total del negocio a que ella abandonara el lugar. Agregó que la administración municipal le comunicó que podría retirar sus pertenencias y que el espacio no sería habilitado nuevamente hasta que el intendente resolviera la situación. La comerciante tiene cuatro hijos y aseguró que su actividad constituye el principal sustento de su familia.

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El abogado Guzmán Guerrero, representante legal de Rivas, cuestionó el procedimiento y sostuvo que su clienta cuenta con una resolución municipal que le reconoce el derecho de ocupar el espacio. Indicó que la contraparte presentó otro documento que supuestamente anulaba la autorización anterior, pero cuestionó que no haya sido presentado formalmente por representantes de la Municipalidad.

El profesional afirmó que no existía una orden judicial ni una disposición administrativa ejecutada por las dependencias correspondientes. También denunció que durante el procedimiento hubo violencia verbal y física, y que la Policía Nacional se vio superada por la cantidad de personas presentes. Anunció que impulsarán acciones judiciales y eventuales reclamos por los daños ocasionados y la pérdida de mercaderías.

Por su parte, el abogado Ramón Cabrera, representante de la familia Alderete, dijo que el salón comercial Nº 50 pertenece a su cliente, Óscar Alderete, y que la comerciante ocupaba el pequeño espacio por una concesión de carácter humanitario realizada por Jéssica Alderete. Dijo que el retiro de las pertenencias fue decidido por otros comerciantes que estaban cansados de la situación. Sobre el supuesto cobro mensual de G. 1.600.000, manifestó desconocer ese dato.

Presuntos subarrendamientos de espacios por elevados montos

El caso motivó una investigación sobre la utilización de los espacios públicos dentro del Mercado Municipal Nº 1, donde se detectaron otros locales cuyos titulares registrados ante la Municipalidad no serían quienes explotan directamente los negocios. Según comerciantes consultados, algunos espacios serían subalquilados a terceros por montos que rondan entre G. 4 y 5 millones mensuales.

La situación también se observaría en las veredas y sectores de las avenidas que rodean el mercado, donde numerosos vendedores ocupan espacios que serían cedidos por los frentistas de los locales comerciales.

Consultado sobre estas denuncias, el administrador del Mercado Nº 1, Roberto Samudio, manifestó que desconoce la existencia de un esquema de subalquileres y que hasta el momento no recibió denuncias formales al respecto. Explicó que los locatarios abonan a la Municipalidad un canon mensual aproximado de G. 90.000 por cada local y reconoció que está prohibido subalquilar o transferir los espacios públicos a terceros.

Sin embargo, hasta ahora no se aclaró cómo se controla la utilización efectiva de los locales ni si existen mecanismos de fiscalización para evitar que particulares obtengan millonarias ganancias mediante el alquiler de espacios que pertenecen al municipio.

La Municipalidad debe aclarar la situación jurídica de los locales, verificar los supuestos traspasos y determinar quiénes cobran por la utilización de los espacios públicos, así como establecer si existen funcionarios responsables de permitir o tolerar estas prácticas.