El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa contra el exfiscal de la ciudad de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre; y su ex auxiliar fiscal Lilian Andrea Florenciano Alfonso, acusados como coautores de cohecho pasivo agravado (coima).

El magistrado admitió la acusación presentada por la fiscala Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción; y rechazó varios incidentes planteados por las defensas, como la nulidad absoluta de la acusación, cambio de calificación y la exclusión de varios testigos.

Lea más: Piden juicio para ex fiscal y su ex auxiliar por presunta coima

Además, mediante el Auto Interlocutorio N° 382 de fecha 23 de noviembre de 2026 Estigarribia rechazó el incidente de suspensión condicional del procedimiento que planteó la defensa de Lilian Florenciano; y resolvió mantener las medidas alternativas a la prisión para ambos acusados.

Entre los elementos que sustentan la sospecha del Ministerio Público se encuentran: el acta de denuncia, archivos de video y fotografías de WhatsApp, acta de allanamiento de fecha 13 de octubre de 2025, copia autenticada de los billetes entregados, archivos de imágenes y audios del procedimiento realizado en la sede fiscal, y las declaraciones de una abogada.

Fiscal de Emboscada, imputado tras entrega vigilada

El entonces fiscal de Emboscada Bernardo Elizaur fue imputado el 13 de octubre de 2025, en un procedimiento de entrega vigilada de los G. 7.000.000 que había solicitado supuestamente a una mujer, a fin de allanarse a un pedido de suspensión condicional del procedimiento realizado por el marido de la misma, en el marco de un proceso por lesión grave.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Elizaur había sido despojado de sus fueros y enjuiciado de oficio en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuyos integrantes habían solicitado su suspensión en el cargo a la Corte Suprema de Justicia C(SJ). Sin embargo, la extrema burocracia en el órgano constitucional permitió que el mismo siga en funciones.

Lea más: Burocracia de la JEM y la Corte permite que fiscales enjuiciados por coima continúen en funciones

Además, esa burocracia relacionada directamente en la falta de firmas de los miembros para la remisión del acta de pedido de suspensión a la Corte, también posibilitó que el mismo renuncie al cargo y no sea cesado en sus funciones como fiscal. También extinguió su enjuiciamiento en el JEM por no ser más de la magistratura.

¿Para qué pidieron dinero el fiscal y su asistente?

La acusación contra el fiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur, formulada por la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Yeimy Adle Monges, es por el supuesto delito de cohecho pasivo agravado en calidad de co-autor.

El Ministerio Público atribuye a ambos acusados haber solicitado, a través de Florenciano, G. 7 millones en efectivo, a cambio de allanarse a una salida procesal menos gravosa -más concretamente sobreseimiento provisionan-, en favor de Mauricio Soel Méndez Gómez, quien está procesado por presunta lesión grave.

Las comunicaciones entre la auxiliar fiscal y la abogada María Corazón Corrales supuestamente se dieron vía WhatsApp, a partir del 19 de septiembre de 2025, de acuerdo con parte del relato que hace la fiscalía en la acusación.

Lea más: Emboscada: caen un fiscal y una auxiliar en allanamiento por coima

Según detalla la fiscal Yeimy Adle, se habría consultado cuánto podrían ofrecer para que el requerimiento conclusivo sea el de sobreseimiento provisional.