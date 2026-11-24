El Ministerio Público de nuestro país habría solicitado al Brasil información para determinar si existen activos del expresidente Santiago Peña y de socios del Banco Ueno en el extranjero a través de la Red de Recuperación de Activos, de la cual forma parte Brasil, por medio de su Ministerio de Justicia, informaron desde el medio internacional CNN Brasil.

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Con esta medida, las autoridades buscan rastrear la existencia de activos para identificar posibles operaciones irregulares y adoptar medidas judiciales destinadas a preservar los bienes, en caso de ser hallados.

En ese contexto, CNN Brasil señaló que constató que dicho pedido fue recibido; sin embargo, hasta el momento no se obtuvo respuesta.

Peña, investigado como presunto líder de la asociación criminal

Desde el medio internacional informan que el expresidente Santiago Peña fue destituido a principios de noviembre, tras el escándalo desatado por el colapso del Banco Ueno, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus recursos.

Asimismo, señalan que la defensa de Peña presentó una acción de inconstitucionalidad contra el proceso de destitución, al considerar que se le otorgó un plazo demasiado breve para ejercer su derecho a la defensa.

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El exmandatario enfrenta acusaciones por abuso de confianza, administración en beneficio propio y sospechoso de encabezar una asociación criminal.

Colapso del banco a principios de noviembre

Asimismo, CNN Brasil detalla el colapso de Ueno Bank que se produjo el pasado 3 de noviembre y dejó inhabilitadas casi tres millones de cuentas de usuarios.

La plataforma experimentó un rápido crecimiento hasta alcanzar cerca de tres millones de clientes, una cifra equivalente a casi la mitad de la población paraguaya, estimada en 6,5 millones de habitantes.

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En los últimos meses comenzaron a filtrarse a medios de comunicación locales informes regulatorios internos que advertían sobre la concesión de préstamos excesivos a determinadas empresas, según el medio internacional.

En este sentido, puntualiza que ante el aumento de la presión pública, el Banco Central del Paraguay determinó el 3 de noviembre que Ueno había incumplido los requisitos mínimos de solvencia y sometió a la entidad a un proceso de recuperación judicial. Esta constituye la medida más drástica que puede adoptar el organismo antes de avanzar hacia la liquidación inmediata de una entidad bancaria.