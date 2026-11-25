La sentencia fue dictada en el marco de una acción de rectificación de instrumento público, promovida ante el juzgado en lo civil y comercial del segundo turno de Lambaré en agosto de 2021 por la madre de la niña afectada por acoso escolar o bullying, representada por la defensora pública Claudia Noelia Vázquez.

En su presentación, la profesional destacó que como el primer nombre de la niña tiene cierto parecido con una palabra en guaraní, esta es constantemente aludida por los compañeros de colegio al referirse a la pequeña.

Intervención escolar con charlas sobre bullying, insuficiente

La madre relata que como primera medida, recurrió a las autoridades de la institución educativa a la que asiste la niña. La respuesta fue positiva, en el sentido de que se realizaron varias charlas para concientizar a los alumnos sobre los efectos dañinos del acoso escolar pero no fue suficiente.

“La recurrente expresa que su menor hija es constantemente hostigada por sus compañeritos de la escuela, situación que se ha comunicado a la institución educativa a la cual asiste la menor, teniendo una respuesta positiva impartiendo charlas a los niños pero sabiendo que los mismos entre juegos y juegos vuelven a repetir las mismas acciones, solicito la rectificación de nombre de mi menor hija para dar una solución definitiva a la situación”, argumenta la madre.

Argumento del juzgado de Lambaré para disponer el cambio de nombre

El 25 de noviembre de 2021, la fiscala Leticia Noldin dio su dictamen favorable a la petición de la defensa, en el sentido de suprimir el nombre que se presta a las bromas mencionadas.

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El juez Javier Gómez Arce hizo lugar a la acción, tras fundamentar su decisión en el artículo 42 del Código Civil, que establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un nombre y apellido que deben ser inscriptos en el Registro del Estado Civil.Sólo el juez podrá autorizar, por justa causa, que se introduzcan cambios o adiciones en el nombre y apellido”.

“A critrerio del juzgado, en consonancia con la doctrina y la jurisprudencia citada, se encuentra reunida una causal específica como lo sería un nombre ridículo, agraviante o que pudiera denotar odio o discriminación, o una homonimia insalvable respecto de sus progenitores, por lo que corresponde dar curso a la solicitud, debiendo en consecuencia, hacer lugar, por las burlas que ha sufrido la niña”, argumenta el juez Gómez Arce.