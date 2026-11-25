Concejales de la bancada opositora de la Junta Municipal de Coronel Oviedo anunciaron que solicitarán un informe completo sobre la nómina de locatarios, titulares de contratos, montos de arrendamiento y situación administrativa de cada espacio del Mercado Municipal N° 1. El presunto descontrol en la administración de los locales salió a la luz tras el desalojo de una comerciante que denunció haber sido retirada por la fuerza del lugar donde trabajaba desde hacía más de una década.

Uno de los puntos más preocupantes es la supuesta falta de un registro actualizado que permita conocer con precisión la situación de todos los locales. Surgieron interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización de la administración municipal, teniendo en cuenta que se trata de espacios públicos cuyo aprovechamiento debería estar sujeto a contratos, pagos y controles institucionales, de acuerdo con las leyes y ordenanzas.

Concejales pedirán informe completo

El concejal Armando Riveros (PLRA) anunció que solicitará un informe detallado sobre la cantidad de locales comerciales existentes en el mercado, la identidad de sus titulares, los contratos vigentes y el cumplimiento de las obligaciones municipales.

El edil explicó que pretende realizar un cruce de datos para determinar quiénes figuran como arrendatarios ante la Municipalidad y quiénes realmente están ocupando y explotando los espacios comerciales.

Riveros reconoció que recibió información sobre presuntos subarrendamientos y mencionó como ejemplo el caso de un locatario que supuestamente paga G. 700.000 mensuales a la Municipalidad, pero estaría alquilando un espacio público ubicado frente a su casilla por G. 1.600.000.

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Asimismo, señaló que existen diferentes montos de arrendamiento y que también se debe verificar la morosidad de los comerciantes que ocupan los espacios municipales.

El concejal afirmó que la ocupación de pasillos y sectores destinados al tránsito peatonal representa una transgresión a las ordenanzas municipales. Advirtió, además, que el conflicto está cada vez más caldeado y que se necesita una intervención institucional urgente para evitar que prevalezca la ley del más fuerte.

El edil adelantó que, una vez reunida la documentación, elaborará un dictamen para ponerlo a consideración del pleno de la Junta Municipal y posteriormente elevarlo al Ejecutivo.

Administración no cuenta con registros actualizados

El administrador del Mercado Municipal Nº 1, Roberto Samudio, manifestó que está solicitando los informes correspondientes a los anteriores responsables de la administración municipal, con el propósito de contar con documentación respaldatoria sobre todos los espacios comerciales.

Reconoció que existen comentarios sobre presuntos subarrendamientos, aunque hasta el momento no recibió una denuncia formal sobre esos hechos.

Intendente no respondió consultas

Intentamos hablar con el intendente Marcos Benítez (ANR-HC) sobre las denuncias y la situación administrativa del mercado, pero el jefe comunal no se encontraba en su oficina y no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos.

De la misma forma, desde la dirección de asesoría tampoco pudieron dar información al respecto.

Desalojo destapó el conflicto

El caso que puso en evidencia esta problemática es el de Celestina Rivas Castillo, comerciante dedicada a la venta de verduras, quien denunció haber sido desalojada por la fuerza del espacio que ocupaba desde hacía más de una década.

La mujer relató que pagaba G. 1.600.000 mensuales por un espacio de aproximadamente 2 por 4 metros y denunció que el lugar habría sido transferido posteriormente a otras personas por unos G. 450 millones.

Tras el desalojo, sus mercaderías fueron arrojadas y quedaron expuestas a las lluvias. Según manifestó, tenía aproximadamente G. 250 millones en productos y parte de ellos se descompuso debido a las condiciones climáticas.