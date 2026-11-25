La ciudad de Villa Florida, Misiones se alista para vivir sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María, cuya solemnidad se recuerda cada 8 de diciembre.

Las celebraciones religiosas comenzarán este sábado 28 de noviembre con el novenario. El rezo del santo rosario está previsto para las 18:30 y la celebración eucarística, para las 19:00. Durante los nueve días, las misas estarán a cargo de diferentes sacerdotes invitados, hasta llegar a la celebración de la víspera.

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La jornada central será el martes 8 de diciembre y tendrá como uno de sus momentos más significativos la tradicional procesión náutica. A las 07:00, la imagen de la Virgen será embarcada en la costanera y trasladada río arriba hasta el puerto “Don Eleuterio Acuña”, ubicado en el barrio Manga Yvyra.

Desde allí, la procesión continuará por tierra, acompañada por la banda de músicos de la Segunda División de Caballería y numerosos fieles de la comunidad, hasta regresar a la explanada del templo.

En ese lugar se celebrará la misa central, que estará presidida por el obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López. Al mediodía, una vez concluida la ceremonia religiosa, se compartirá el tradicional asado a la estaca en la explanada del templo, en un encuentro familiar acompañado de música.

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Cena show, carrera de caballos y corrida de toros

Además de las actividades religiosas, la organización prepara una agenda de propuestas populares para recibir a visitantes y ofrecer espacios de encuentro a las familias.

El sábado 5 de diciembre, a partir de las 21:00, se realizará una cena show y peña folclórica en la cancha del club Sport Tebicuary. La actividad es organizada conjuntamente con los integrantes de la institución deportiva, que cedieron sus instalaciones para el evento.

“Va a ser asado a la estaca con guarnición, sopa paraguaya, bebidas, postres y la muy buena música que vamos a tener esa noche, para compartir en familia”, señaló Nolberto Cantero, integrante de la organización.

El domingo 6 de diciembre, desde las 14:30, se desarrollará una jornada de carreras de caballos en el hipódromo municipal “Calixto Peralta”. Según Cantero, ya se encuentran confirmadas cuatro carreras para la fecha.

Ese mismo día, por la noche, también está prevista una corrida de toros. La actividad estará a cargo de un grupo de amigos que llegará con los animales, los toreros y la música. La organización local tendrá a su cargo la explotación de la cantina durante el espectáculo.

Una celebración con sentido comunitario

Las fiestas patronales de este año se desarrollan bajo el lema: “El discípulo misionero, sujeto y protagonista del bien común; ve y haz tú lo mismo”, una consigna que acompaña el programa religioso y pone el acento en el compromiso de los fieles con la comunidad.