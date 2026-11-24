La Vicaría Nuestra Señora de Caacupé presentó oficialmente el programa de actividades religiosas, culturales y comunitarias en el marco de las fiestas patronales del barrio Caacupé de la ciudad de San Ignacio, Misiones.

El lanzamiento se realizó frente al templo y contempló una agenda que se extenderá hasta el 8 de diciembre, con novenario, peregrinación familiar y juvenil, festival artístico-cultural, procesión y misa central.

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Durante la presentación se dieron a conocer las actividades organizadas para congregar a fieles de distintos puntos del departamento y fortalecer la devoción a la Virgen de Caacupé.

La programación comenzó con la prenovena, que contempla el recorrido de la imagen de la Virgen por los barrios y hogares, con la participación de vecinos, jóvenes y niños en jornadas de oración y reflexión.

El inicio oficial de la novena está previsto para el domingo 29 de noviembre. Para la ocasión, se estableció un calendario de celebraciones por días, con la participación de instituciones, barrios y compañías, además de los sacerdotes responsables de las misas.

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Uno de los acontecimientos principales será la peregrinación familiar y juvenil, programada para el sábado 5 de diciembre. La caminata partirá desde Santa María a las 05:00 y la llegada al predio de la vicaría está prevista para las 09:00.

El recorrido contará con el acompañamiento de los fieles y con el resguardo de la Policía Nacional, la Policía Municipal y los bomberos.

El lunes 7 de diciembre, por la noche, se desarrollará el festival artístico-cultural, con presentaciones de artistas de la zona, instituciones y vecinos. La organización informó que ya cuenta con varios números confirmados, aunque el espacio permanece abierto para quienes deseen sumarse.

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Las actividades centrales del martes 8 de diciembre incluirán el tradicional asado a la estaca, cuya adhesión tendrá un costo de G. 100.000 por porción.

Posteriormente, a las 17:30, se realizará la procesión de la imagen de la advocación mariana por las calles del barrio, con acompañamiento de la feligresía, y a las 19:00 se celebrará la misa de clausura en el predio de la vicaría.

Un lugar de peregrinación

El presbítero Cristino Quiñónez destacó que la iniciativa de convertir el predio de la vicaría en un espacio de peregrinación nació de una propuesta del obispo emérito de Misiones y Ñeembucú, monseñor Mario Melanio Medina, con el propósito de acercar la devoción a la Virgen de Caacupé a los pobladores de la zona.

Explicó que la intención es consolidar el lugar como un punto de encuentro para los fieles, donde puedan realizar sus promesas y peregrinaciones sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Caacupé, en el departamento de Cordillera.

“Ya no es necesario ir hasta la Virgen de Caacupé, en la Cordillera, sino que acá también se puede venir a cumplir la promesa, haciendo la caminata y la peregrinación”, expresó.

El sacerdote señaló que, progresivamente, aumenta la presencia de peregrinos provenientes de diferentes lugares, mientras que también se fortalece el acompañamiento de las autoridades municipales y de las organizaciones de la comunidad.

El sacerdote Quiñónez invitó a los pobladores de San Ignacio y de otros puntos del departamento a participar de las actividades programadas en honor a la Virgen de Caacupé y a acompañar las celebraciones religiosas del 8 de diciembre.