Hasta ahora, la especie de abeja nativa sin aguijón Scaptotrigona jujuyensis, conocida popularmente en la región como un tipo de tapesu’a, solo contaba con ejemplares de referencia confirmados en el norte de Argentina. Si bien los expertos sospechaban su presencia en Paraguay debido a la continuidad del ecosistema del Gran Chaco, el país no disponía de coordenadas georreferenciadas ni de especímenes depositados en colecciones científicas institucionales que respaldaran su existencia.

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El reciente estudio, publicado en la revista especializada Check List, oficializa un hito al aportar los primeros registros documentados y georreferenciados de este insecto en suelo paraguayo.

Morfológicamente, las obreras se caracterizan por ser pequeñas, de complexión robusta y de color negro opaco, con alas translúcidas de tono ámbar.

En cuanto a sus hábitos y comportamiento, se sabe que es un polinizador clave del bosque xerofítico del Chaco con alta tolerancia a variaciones climáticas. Para su alimentación, las obreras recolectan recursos florales de árboles, hierbas y plantas trepadoras.

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Población está establecida en el Chaco

El equipo científico localizó un total de 11 nidos naturales activos instalados en cavidades de árboles en la zona de Río Verde, departamento de Presidente Hayes. El hallazgo de múltiples panales confirma la presencia de una población madura, funcional y reproducida en los remanentes de bosques nativos de la zona.

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De forma complementaria, las incursiones de campo permitieron identificar ejemplares obreros en otras tres localidades estratégicas: Filadelfia, departamento de Boquerón; Bahía Negra y Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, en la franja de transición hacia el Pantanal.

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Con estos datos, la presencia de la especie queda demostrada a lo largo del Chaco paraguayo y su límite de distribución conocido se extiende aproximadamente 520 kilómetros hacia el noreste.

Ciencia nacional con proyección internacional

El hallazgo forma parte de la investigación de tesis doctoral de Carmen P. Torres en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN-UNA), elaborada bajo la dirección de la investigadora Andrea Weiler.

El proyecto contó con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través de la iniciativa multicéntrica MULTI01-11 y del programa PROCIENCIA II con fondos del FEEI.

El trabajo científico reunió a un equipo multidisciplinario integrado por M. Gabriela Leguizamón, Benicio Valdez Ayala, Bolívar R. Garcete, Mario Gallardo, Miguel Ángel Lozano y Andrea Weiler. La investigación involucró la colaboración de la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad San Carlos y el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, sumados al aporte institucional del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de Costa Rica y la Universidad Veracruzana de México.