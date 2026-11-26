El establecimiento recibe un promedio de 70 a 80 colectivos por día, lo que representa una recaudación diaria de entre G. 1.200.000 y G. 1.300.000 a razón de G. 18.000 por unidad de buses. Pese a estos ingresos, las instalaciones presentan bancos deteriorados, paredes y techos sucios, telas de araña y cables colgantes por toda la estructura.

Los vendedores y locatarios lamentaron que desde hace años sueñan con que, al menos, se renueve la pintura de toda la infraestructura, debido a la pésima imagen que ofrece a los pasajeros y visitantes que llegan a la capital departamental.

Prometen trabajos de pintura

El administrador de la terminal, Juan Torres, reconoció que existen necesidades de infraestructura y señaló que están aguardando recursos para realizar los trabajos de pintura y otras mejoras. No obstante, aseguró que desde que asumió la administración se intensificaron las tareas de limpieza y que los sanitarios fueron reparados.

Explicó que los ingresos generados por el ingreso de colectivos son entregados a la Municipalidad, donde realizan las rendiciones correspondientes y posteriormente solicitan los recursos necesarios. También indicó que mantuvieron conversaciones con el jefe de Obras, Pedro Molinas, quien se comprometió la renovación de pintura en el sector de ingreso de los ómnibus.

Torres agregó que pretenden señalizar las plataformas de estacionamiento, debido a las dificultades que tienen los conductores para identificarlas durante la noche. Los trabajos podrían comenzar entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre.

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El administrador reconoció que todavía no cuentan con un presupuesto definido y que incluso están recurriendo a empresas y particulares para conseguir colaboración. También mencionó que conversaron con el intendente Marcos Benítez (ANR-HC), quien, según dijo, tiene intención de acompañar las mejoras, pero que la Municipalidad atraviesa un periodo de baja recaudación.

Segundo periodo municipal

Aunque Benítez reasumió el cargo hace aproximadamente un mes y medio, las condiciones edilicias de la terminal continúan siendo motivo de reclamos.

El contraste entre los ingresos que genera el establecimiento y el deterioro de sus instalaciones plantea interrogantes sobre el destino de los recursos recaudados y las inversiones realizadas durante las últimas dos décadas.