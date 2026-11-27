Desde la decimosexta compañía K16 - Itá del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVPy), emitieron un comunicado anunciando que ya no acompañarán con sus móviles a las tradicionales caravanas del Último día (UD) y Último Primer Día (UPD) debido a que los mismos deben estar 100% operativos ante cualquier emergencia.

“Informamos a la ciudadanía en general, instituciones educativas, a los padres de familia, y estudiantes que nuestros móviles no se encuentran disponibles para el acompañamiento, préstamo ni prestación de servicios en caravanas del Último día (UD) y Último Primer Día (UPD)”, detalla la misiva.

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En este sentido, puntualizan que las unidades están exclusivamente destinadas a la atención de emergencias, rescates, servicios y salvaguardas de vidas y bienes por lo que deben estar prestos en el cuartel ante cualquier llamado de auxilio. Solicitan la comprensión y apoyo por parte de la ciudadanía.

Actividades no están prohibidas, señalan desde la Comandancia Nacional

En conversación con el Comandante Nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Marcos Almada, puntualizó que estas acciones no están prohibidas siempre y cuando se cumplan con los parámetros establecidos por la institución.

Asimismo, puntualizó que todas las solicitudes para estas actividades deben contar con la debida autorización de parte la Comandancia por lo que solicitudes deben hacerse con antelación.

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Con este contexto, los Bomberos Voluntarios de la Decimonovena Compañía K19 Ypané indicaron que, por el momento, no recibieron ningún pedido para este tipo de cobertura. Explicaron que las solicitudes deben ser remitidas formalmente por las instituciones educativas o los organizadores de los eventos estudiantiles, tras lo cual la compañía eleva el pedido de autorización a la Comandancia Nacional.

Por su parte, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 9na Cia Villa Elisa CBVP - K9 Paraguay, señalan que en la ciudad brindan este servicio a las instituciones, oportunidad que les posibilita seguir manteniendo los móviles en condiciones para seguir operando con normalidad.

Por otro lado desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios k15 - Ñemby compartieron la misma postura que sus pares en Itá por lo que no acompañan en la citada ciudad las caravanas estudiantiles por UPD y UD.

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Desde la decimotercera Cia de Bomberos Voluntarios - San Antonio (K 13) mencionaron que hace en los últimos años dejaron de realizar las actividades para evitar conflictos vecinales a raíz de los ruidos propios de las caravanas estudiantiles, por lo que tampoco acompañan actualmente la actividad.

Finalmente desde la Comandancia Nacional reiteran que acompañan a los cuarteles que dicen que no prestarán estos servicios; sin embargo, aclaran que no están prohibidos recordando cumplir protocolos estrictos de seguridad operativa durante la realización de estos servicios alternativos.