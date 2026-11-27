La familia de Marco Román, un paciente de 55 años internado en el Instituto de Previsión Social (IPS) desde el pasado 6 de noviembre, denunció graves irregularidades y demoras en la atención médica ante la falta de respuestas para una cirugía considerada de suma urgencia.

Según el relato de Blas Román, hijo del afectado, el lunes previo a la intervención se les exigió la compra de medicamentos e insumos médicos por un valor aproximado de 12 millones de guaraníes, necesarios para colocarle un stent y restablecer la circulación sanguínea del paciente.

El cuadro del hombre ya reviste complejidad, ya que la semana pasada fue sometido a una cirugía para la amputación del segundo dedo del pie derecho.

Pese a la urgencia del siguiente procedimiento, la operación prevista inicialmente para el martes fue postergada ese mismo día y nuevamente el miércoles.

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El episodio más crítico ocurrió el jueves, cuando el paciente ya se encontraba en el quirófano y el equipo médico advirtió que los insumos adquiridos por la familia habían desaparecido.

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“Después de que le dije a los doctores que me tenían que reponer esos insumos o de lo contrario iba a ir por las instancias legales, así como llamar a la prensa, trajeron los insumos. Me dijeron que estaban en la enfermería, pero eso es mentira”, expresó Blas Román, hijo del paciente.

A pesar de que los materiales volvieron a aparecer tras el reclamo, la cirugía quedó suspendida sin una nueva fecha confirmada. De acuerdo con lo manifestado por el familiar, el personal les indicó que los profesionales médicos se reunirían más tarde para evaluar la disponibilidad de un turno quirúrgico.

Ante la incertidumbre y el estado de salud de su padre, el denunciante advirtió que recurrirá a la vía judicial si no obtienen una solución inmediata. “Pero si no me dan una solución voy a tener que acudir a instancias legales para que se hagan valer los derechos de la salud de mi papá”, concluyó.