El Instituto de Previsión Social (IPS) atraviesa un escenario de desgaste operativo y administrativo que golpea de lleno a los asegurados. Mientras la institución reporta avances en licitaciones y pagos previsionales, en los pasillos del Hospital Central y en las farmacias de sus servicios en todo el país, se multiplican los reclamos por turnos cancelados, compra de insumos médicos con recursos propios y falta de medicamentos básicos y de alta complejidad.

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A esta tensión cotidiana se suma las regulares protestas de funcionarios por un recorte presupuestario proyectado para 2027.

Trato médico, insumos y gastos de bolsillo en IPS

Las denuncias recogidas entre asegurados evidencian que la falta de respuesta oportuna no se limita a la escasez de remedios, sino que alcanza a la organización de las consultas, el traslado dentro del complejo hospitalario y el financiamiento de insumos indispensables para tratamientos en curso.

En el área oncológica y ambulatoria, Ramona Ayala, asegurada con cáncer en la sangre, denunció con impotencia las deficiencias en el Hospital Central tras viajar para su consulta hematológica y no ser atendida. Según su testimonio, la especialista canceló la cita bajo el argumento de atender a pacientes de otra profesional ausente y le indicó regresar recién el lunes.

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La afectada lamentó la situación, dejando claro que para un paciente oncológico, una postergación sin reprogramación clara implica incertidumbre clínica y un desgaste físico y económico adicional.

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Bebé necesita catéter: familia no tiene recursos

El impacto se vuelve aún más severo en internaciones prolongadas. Juana Vázquez expuso la situación de su bebé, internado desde hace seis meses en el Hospital Central. El pequeño quien requiere su décimo catéter con un costo de G. 1.123.900 en farmacias privadas. Durante medio año, la familia ha cubierto el costo de este y otros insumos mediante aportes de allegados y actividades solidarias.

A estos casos se suma el de Carlos Samaniego, quien tras un estudio de fondo de ojo se le indicó cirugía de cataratas en ambos ojos sin costo por el procedimiento en sí, pero con la exigencia de prever G. 2.500.000 por ojo para materiales quirúrgicos.

Desesperante falta de fármacos, dicen pacientes

El desabastecimiento de medicamentos continúa siendo uno de los puntos más sensibles para pacientes crónicos, cardiovasculares, metabólicos, neurológicos y de alta complejidad. A diario, los afectados cuentan con desesperación que deben recurrir a la solidaridad de familiares, actividades sociales y hasta prestamos personales para adquirir sus medicinas.

Aunque desde el IPS, que tiene como presidente a Derlis León, han señalado la firma de contratos y gestiones logísticas para normalizar el stock, las ausencias puntuales obligan a los asegurados a recurrir a compras particulares o a suspender tratamientos. Entre las denuncias recurrentes se encuentran medicinas como:

Telmisartán de 80 mg: antihipertensivo indicado para controlar la presión arterial alta y reducir el riesgo cardiovascular en pacientes con hipertensión.

Losartán: fármaco antihipertensivo empleado para bajar la presión arterial, proteger la función renal en ciertos pacientes diabéticos y disminuir el riesgo de accidentes cerebrovasculares.

Clonazepam en gotas: utilizada en presentaciones líquidas para el tratamiento de trastornos convulsivos y crisis de ansiedad o pánico, cuya interrupción brusca puede provocar síntomas de abstinencia o descompensaciones.

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Dapagliflozina: utilizado en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica para mejorar el control glucémico y proteger órganos vitales.

Insulina: hormona esencial para regular los niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes insulinodependiente o con diabetes tipo 2; su falta expone a hiperglucemias graves y complicaciones agudas.

Semaglix: empleada para mejorar el control glucémico en la diabetes tipo 2 y, según indicación médica, como apoyo en el control de peso y riesgo cardiometabólico.

Pacientes y funcionarios protestan por medicamentos y recortes presupuestarios

En las últimas semanas, la agenda pública en Paraguay reflejó múltiples frentes de conflicto alrededor del IPS. Pacientes trasplantados nucleados en la Asociación de Trasplantados del IPS se manifestaron frente al Hospital Central por la falta de fármacos e insumos, advirtiendo sobre el riesgo de regresar a diálisis y relatando traslados costosos desde el interior sin obtener respuestas. Los afectados dicen que requieren de G. 6 millones al mes como mínimo para comprar sus medicinas.

En paralelo, pacientes con fibrosis pulmonar intersticial denunciaron tres meses sin acceso a Nintedanib, un tratamiento de alto costo mensual que resulta impagable de forma particular.

A la par, funcionarios y profesionales de salud del IPS realizaron movilizaciones frente a sedes asistenciales contra un recorte presupuestario proyectado de más de G. 57.000 millones para 2027, alertando sobre el impacto en el personal y en áreas operativas de alta complejidad.