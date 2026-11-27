En el marco de la celebración de la Navidad, la Municipalidad propone la iniciativa denominada “Encarnación brilla”, que encabeza los trabajos de ornamentación de la ciudad para los días festivos. La presentación estuvo encabezada por Gabriela Núñez de Remesowski, esposa del intendente Sebastián Remesowski (ANR).

Entre los principales atractivos previstos se encuentra la instalación de un gran árbol de Navidad iluminado, cuyo encendido se convertirá en una celebración ciudadana.

Contará con 17,5 metros y más de 40.000 luces. El encendido se realizará en la primera quincena de diciembre, sin fecha confirmada, según los organizadores. Estará ubicado en el sector de la Réplica de la Estación del Ferrocarril, frente a la Costanera y la Playa San José.

Asimismo, se prepara la iluminación y decoración de distintos espacios públicos, acompañadas de una agenda de actividades culturales, artísticas y comunitarias que será anunciada próximamente. Los sitios confirmados serán la Plaza de Armas y las avenidas Irrazábal y Caballero.

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Concurso de pesebres tradicionales

Hasta el 10 de diciembre estarán abiertas las inscripciones para el Concurso Municipal de Pesebres Tradicionales, una invitación a los vecinos y las comunidades a organizarse, compartir y mantener viva una de las expresiones más representativas de la cultura y la fe navideña.

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Los premios anunciados serán los siguientes:

Primer premio: G. 3.000.000 .

Segundo premio: G. 2.000.000 .

Tercer premio: G. 2.000.000 .

Cuarto, quinto y sexto premios: G. 1.000.000 cada uno.

Para participar, las comisiones vecinales deben inscribir a un representante, cuyo pesebre será evaluado por un jurado. Las evaluaciones considerarán la creatividad, pero, por sobre todo, que el pesebre sea tradicional.

El asesor de la Dirección de Cultura, César Duba, detalló que este concurso se realiza desde la creación de la primera comisión de cultura de Encarnación, en el año 1973. Lamentablemente, se dejó de hacer hace unos 20 años, pero las comunidades continúan realizando los pesebres, manifestó.