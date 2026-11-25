La tarde de este miércoles se desarrolló el Seminario de Defensa Personal, organizado por la Municipalidad de Encarnación con el Club de Artes Marciales y Boxeo Alpha. El objetivo fue brindar herramientas básicas de autoprotección, prevención y fortalecimiento a mujeres, en el marco del 25N.

La actividad fue desarrollada en la Pérgola de la Costanera República del Paraguay, en el sector de la Playa San José de la ciudad de Encarnación. La instructora de la capacitación fue Rocío Gómez.

En paralelo, las organizaciones de la sociedad civil participaron del evento y realizaron una concentración para reflexionar sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Las cifras sobre la violencia de género y los datos de hechos punibles contra mujeres, reportados por el Ministerio Público, encienden las alarmas. Se evidencia una tendencia creciente del número de denuncias en los últimos años.

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Crecimiento de la violencia de género en Itapúa

Según datos del portal del Ministerio Público, en los últimos años creció la cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar en el departamento de Itapúa. De enero a noviembre se registran 2.006 casos, lo que representa un 5,5 % del total de las denuncias a nivel nacional.

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Itapúa es el cuarto territorio con mayor cantidad de denuncias por violencia contra las mujeres. Este número se incrementó en los últimos años, siendo de 1.549 casos (4,3 %) en 2023; de 1.565 denuncias (4,1 %) en 2024; y de 1.703 (4,5 %) en 2025. No solo se trata de un crecimiento en número, sino también de representatividad dentro del número nacional; es decir, pasó de ser el quinto territorio con más denuncias al cuarto.

Entre otros indicadores alarmantes, de enero a octubre ya se superó el número de casos de acoso sexual con referencia al año anterior. En 2025 fueron 6 y este 2026 ya son 7. En denuncias por coacción sexual son 63, frente a las 75 que se denunciaron el año anterior.

El Ministerio Público también alerta sobre dos casos de trata de personas y cuatro de proxenetismo que se dieron en el séptimo departamento hasta noviembre. No obstante, las mujeres organizadas advierten que en el interior hay un subregistro mayor de casos que no llegan a ser denunciados.

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Conmemoración del 25N se origina con «Las Mariposas»

En esta jornada se recuerda el trágico crimen contra las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa, apodadas «Las Mariposas»), referentes políticas opositoras al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. El 25 de noviembre de 1960, las tres mujeres fueron ultimadas por disposición del gobierno opresor.

Fue en 1981 cuando las corrientes feministas de Latinoamérica comenzaron a conmemorar dicha jornada, hasta que, en 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le otorgó el reconocimiento oficial a escala global.

La Ley Nº 5777/2016, De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, es la normativa de Paraguay que establece políticas, medidas de protección, sanciones y mecanismos de reparación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado. Fue promulgada el 27 de diciembre de 2016, publicada el 29 de diciembre de 2016 y reglamentada por el Decreto N.º 6973/2017.