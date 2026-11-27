Carlos Insfrán, especialista de la Policía Nacional, detalló que instalarán un laboratorio móvil desde el próximo martes para analizar los tres dispositivos de Santiago Peña confiscados en el Regimiento Escolta Presidencial y en un condominio de San Bernardino/Altos, ciñéndose estrictamente a los puntos ordenados por el juzgado.

El trabajo se realizará de manera conjunta con el perito propuesto por la defensa técnica e incluirá las etapas de eventual desbloqueo de los aparatos, extracción de información y análisis del contenido que resulte relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Insfrán subrayó que la labor pericial no será arbitraria, sino que responderá rigurosamente a los puntos de pericia establecidos por el juzgado penal, definidos previamente con base en los requerimientos del Ministerio Público y la defensa.

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“Hay una línea de trabajo que el juez ha ordenado. El perito hace el trabajo de extraer la información, ir viendo qué compete para el esclarecimiento de la causa y se va elaborando el informe pericial”, señaló.

Consultado sobre el alcance de la revisión en aplicaciones específicas, el experto aclaró que todo dato o plataforma que no guarde relación con el objeto de la investigación quedará descartado y no será exportado.

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Sin embargo, precisó que la resolución judicial exige poner especial atención en determinadas herramientas digitales, destacando entre ellas todo lo vinculado a criptoactivos. “Es algo que al juzgado puntualmente le interesa que extraigamos y que elaboremos el informe enfocado en eso”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre la trascendencia pública de la causa, Insfrán reconoció que se trata de un caso de gran relevancia, aunque enfatizó que su actuación se regirá por la estricta objetividad e independencia que exige la ley.

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Aseguró que el informe final estará respaldado exclusivamente por hechos y evidencia técnica, sin importar si los hallazgos favorecen o perjudican a alguna de las partes involucradas.