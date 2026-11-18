La autorización fue solicitada el equipo fiscal que investiga al expresidente de la República Santiago Peña y otros presuntos involucrados en el escándalo del Ueno Bank, integrado por los agentes Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez Rivas y Marlene González.

Los representantes del Ministerio Público piden al juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, la autorización para someter a peritaje informático los siguientes teléfonos celulares incautados en el marco de la causa N.º 92/2026:

Un aparato celular de la marca iPhone, color gris oscuro, con el cristal trasero dañado.

Un aparato celular marca iPhone, color blanco.

Un aparato celular de la marca iPhone, color negro, con la calcomanía “Rally del Paraguay” con funda de color negro.

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Los tres dispositivos se encuentran depositados en sede del Ministerio Público, en el marco de la causa caratulada: “Santiago Peña Palacios y otros sobre lesión de confianza y otros”.

Celulares de Santi Peña tendrían datos relevantes, según fiscales

Los aparatos celulares fueron incautados en el procedimiento realizado el domingo 8 de noviembre de 2026, en la sede del Regimiento de la Escolta Presidencial, y del procedimiento de allanamiento, realizado el martes 10 de noviembre de 2026, en la mansión de Santiago Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cua, entre los distritos de San Bernardino y Altos, en el departamento de Cordillera.

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Dichas incautaciones se dieron en el marco de la investigación por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, atribuidos al expresidente Santiago Peña.

Los agentes fiscales argumentan que el pedido de extracción de datos de los tres celulares obedece a la “necesidad de conocer la información contenida en los mismos o cualquier otra información que sirva para el esclarecimiento de la causa, además se funda en el hecho de que dichas informaciones o datos relevantes podrían borrarse o por cualquier eventualidad perderse en el transcurso de la investigación”.

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El objetivo del equipo de investigadores es precautelar los elementos de prueba obrantes como patrimonio documental en dichos componentes tecnológicos, por lo que solicitan al juez Osmar Legal que otorgue la autorización para la prueba pericial bajo el control judicial.

Pericia de otros celulares

Una vez que se tenga la autorización judicial para la pericia de los celulares del ex titular del Ejecutivo, el Ministerio Público estaría solicitando también la extracción de datos de los aparatos incautados a los demás procesados en el marco de la presente causa penal.

Los demás imputados en la causa Nº 92/2026 son el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo Spalding, el superintendente de Bancos del BCP Holger Insfrán y el asesor jurídico de la banca matriz Aldo Rodríguez.

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También están procesados y encarcelados los ex miembros titulares del directorio del BCP Marco Aurelio González, Liana Caballero Krause y Miguel Mora.

La causa está a cargo del juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado, del segundo turno, Osmar Legal, quien asumió el caso tras el apartamiento del juez Humberto Otazú y la inhibición del juez Rodrigo Estigarribia, encargados de los Juzgados de Garantías Especializado en Delitos Económicos, del primer y segundo turnos, respectivamente.