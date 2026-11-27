Mañana vuelve a realizarse la Feria Palmear, que como su nombre lo indica, es en la histórica calle Palma del Centro de Asunción.

Conforme al anuncio de la Senatur, a las 19:30 la banda salesiana Paí Pérez ofrecerá una presentación en vivo para animar la jornada.

Tras la crisis desatada por el caso Ueno Bank, la semana pasada ya se había reactivado la actividad que reúne a varias personas y comerciantes en la zona céntrica de Asunción.

Asimismo, la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA) es la que está al frente de la organización de esta actividad, con el apoyo de la Senatur y la Municipalidad de Asunción, al igual que empresas privadas.

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Pronóstico para mañana en Asunción

Según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) se pronostica un tiempo cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas, aunque luego “mejorando”.

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La mínima será de 20°C y la máxima de 29°C.

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