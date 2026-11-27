Para quienes tienen problemas con la visualización de su número de cédula o con los datos desactualizados de la misma para gestiones online, desde el Mitic piden acercarse al Centro de Atención ubicado en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

“Te orientamos y acompañamos en la gestión para actualizar tus datos”, detallan en el comunicado.

Según explican, esta gestión es para quienes tengan inconvenientes al realizar un trámite en algun sitio o app del Estado.

Detallan que al realizar estos trámites, en estas aplicaciones indican que los datos de la cédula de identidad no están disponibles o no son correctos.

Lea más: Paraguay tiene la energía, pero no la IA. Y, la Agenda Digital reporta el 34% ejecutado en 7 años

Horario de atención

Afirman que los agentes apostados en el Departamento de Identificaciones brindarán orientación y asistencia para gestionar la solicitud de actualización de datos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recuerdan que la dirección del Departamento de Identificaciones es Denis Roa esquina avenida Boggiani y el horario de atención es de lunes a sábado de 07:00 a 17:00.