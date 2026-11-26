Paraguay tiene una de las matrices eléctricas más limpias del continente, internet de baja latencia y cobertura móvil casi total. Aun así, cuando la Cepal midió quién está listo para la inteligencia artificial, el país quedó en la cola.

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, elaborado por la Cepal y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), analiza 20 países a través de 126 subindicadores, agrupados en tres dimensiones: factores habilitantes; investigación, desarrollo y adopción; y gobernanza.

El podio y la tabla

Chile lidera con 71,4 puntos, seguido por Brasil (68,4) y Uruguay (67,0), el trío de países pioneros. Colombia, Costa Rica y Argentina encabezan a los adoptantes.

Paraguay suma 32,6 puntos, por debajo de la línea de 35 que separa a los adoptantes de los exploradores: países con menos infraestructura, investigación emergente y adopción incipiente.

El desglose revela dónde está el problema. Paraguay obtiene 43,5 puntos en factores habilitantes, 21,8 en investigación, desarrollo y adopción, y 30,3 en gobernanza. La base física es aceptable. Lo que falta es investigación, uso empresarial y reglas claras.

La ventaja que nadie aprovecha

El informe destaca un activo estratégico. Paraguay figura entre los seis países de la región cuya proporción de energía limpia supera incluso a la de Portugal, el país europeo con más renovables del estudio.

Pero la energía sola no alcanza. “El acceso a las herramientas no basta”, advierte José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

El dato que más debería inquietar al empresario es otro. En la región, el 27,6% de las grandes empresas usa IA, frente al 12,8% de las medianas y apenas el 6,8% de las pequeñas. En un país de pymes, esa brecha pesa doble. Y aunque el 85% de los países tiene una estrategia de IA vigente o en elaboración, solo Brasil y Colombia le asignan presupuesto.

US$ 130 millones que tardaron en arrancar

La herramienta del Estado para cerrar la brecha es el Programa de Apoyo a la Agenda Digital. Se financia con un préstamo de hasta US$ 130 millones del BID, otorgado en 2019 con vigencia hasta 2025 y luego extendido hasta 2028.

El arranque fue lento. “Recibimos el proyecto con una ejecución aproximada o cercana al 18, 19%”, reconoció en 2025 el entonces ministro Gustavo Villate, sobre la situación que encontró en agosto de 2023.

El Mitic informó que el compromiso presupuestario subió del 30% al 96%. Pero el 13 de junio la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo a la Agenda Digital (PAAD) reportaba al BID una ejecución de solamente el 33%, con compromisos contractuales por US$ 43,1 millones.

Casi todo el dinero tiene destino, pero solo un tercio se ejecutó. La semana del 23 de septiembre de este año el BID y el Gobierno avaluaron los avances en el marco de la Misión de Supervisión del organismos. A esa fecha la ejecución subió a US$ 44,7 millones, el 34% de total asignado.

Con lo ejecutado, el Mitic informa como logros 400 espacios con wifi gratuito, 2.000 becas TIC, solo 180 trámites digitalizados, 110 centros de salud conectados y el Parque Tecnológico Distrito Innova en desarrollo. El Data Center del Estado con certificación TIER III, pieza central del programa, fue adjudicado en mayo al Consorcio TIC.

El ingeniero de la transición

La crisis política también llegó al Mitic. Por el Decreto 7208, la Presidencia designó a Juan Pablo Cosp Bareiro como ministro interino, en reemplazo de Villate.

Alliana asumió para completar el período 2023-2028, el mismo horizonte de cierre de la Agenda Digital. El próximo titular no llega a diseñar una estrategia, sino a ejecutarla. Del contexto surgen cuatro requisitos.

Gerente. La distancia entre el 96% comprometido y el 34% ejecutado pide alguien que domine las reglas, destrabe licitaciones y mida avance físico, no solo contratos.

Integridad en las compras. Tras el caso Ueno, la transparencia dejó de ser un detalle. El cargo exige sin vínculos con proveedores del Estado y voluntad de auditar lo heredado.

Tecnología separada de la propaganda. El Mitic reúne bajo un mismo techo los viceministerios de Tecnologías y de Comunicación. El perfil ideal blinda la agenda digital del calendario político.

Visión de IA. El cuello de botella no es la infraestructura, sino las reglas, el talento y el uso productivo. Quien ocupe el cargo debe convertir la energía limpia en atracción de centros de datos, retribuciones para el Estado, empleos de calidad, empujar la IA en las pymes, darle presupuesto a una estrategia nacional y voluntad política para desburocratizar el Estado, digitalizar, transparentar y combatir la corrupción.

El 2028 está a la vuelta de la esquina, Alliana necesita un ministro que termine lo empezado y corrija lo que se hizo mal.