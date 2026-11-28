El desplome de Ueno Bank revive viejos fantasmas de crisis bancarias anteriores, en especial por la afectación de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), institución encargada de velar por la eficacia e integridad del sistema financiero.

En esta nota, repasamos algunos de los escándalos financieros que sacudieron a nuestro país hace más de veinte años, obrantes en los archivos de ABC. Estos son los siguientes:

Banco Oriental

Banco Unión

Banco de Desarrollo

Desvío de los US$ 16 millones de la liquidación de los bancos Unión y Oriental

En la década del 90, el relacionamiento con el poder de turno le proporcionó inicialmente al Banco Oriental (BO) multimillonarios fondos oficiales depositados, en especial del Instituto de Previsión Social (IPS), que en pocos meses -entre 1997 y 1998- saltaron de colocaciones financieras por menos de G. 10.000 millones a más de G. 100.000 millones, considerando tanto las operaciones en moneda local como en dólares.

Maniobras irregulares que llevaron el Banco Oriental a la quiebra

La investigación reveló que para cubrir las apariencias y “maquillar” los balances, se recurrió a daciones de pago sobrevaluadas, como la entrega de bienes muebles e inmuebles registrados contablemente en varias veces su valor real.

La irregular concesión de créditos y la cancelación fraudulenta de préstamos en conjunto causaron al ente un perjuicio de unos G. 100 mil millones.

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A mediados de 1998, el banco debió recurrir a la red de seguridad bancaria ante la situación de iliquidez que le acuciaba y así logró un millonario auxilio del BCP, lo cual fue igualmente investigado por la Fiscalía.

Fiscalía acusó a exdirectores del Banco Oriental y del Banco Central del Paraguay

En la época, la Fiscalía presentó acusación contra los ex directivos del Banco Paraguayo Oriental (BPO) Wai Fu Chan, Wai Hin Chan, Nelson Méndez; los ex directivos del Banco Central del Paraguay Hermes Gómez Ginard (presidente), Álvaro Caballero Carrizosa, Jorge Schreiner -actual presidente del Banco Central del Paraguay- y Dionisio Coronel; la ex liquidadora del Oriental, Valeria Ortiz de Esteche, el tasador Luis Roque Arnella y el empresario Ramón Guillén.

Shui Chan de Ramírez y René Arrúa, ex directivos del Oriental, y el empresario Ismael Valdez, fueron condenados a dos años de prisión mediante el procedimiento abreviado.

La acusación fiscal abarcó tres aspectos:

La concesión irregular de créditos a personas vinculadas a la familia Chan durante la administración de Wai Fu Chan.

La cancelación fraudulenta de préstamos mediante la dación en pago de inmuebles sobrevaluados y que causaron al IPS un perjuicio de unos G. 100 mil millones.

La concesión de auxilios del BCP al BO por un total de G. 51 mil millones.

La entonces fiscala de Delitos Económicos Alba Delvalle afirmó que el perjuicio total causado por las operaciones cuestionadas fue de G. 150 mil millones.

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Proceso penal a exdirectores del Oriental y del BCP quedó en el “opareí”

El 11 de mayo de 2006, el Tribunal de Sentencia integrado por Blanca Gorostiaga, Andrés Casati y Gloria Hermosa -quien votó en disidencia- declaró la extinción y la prescripción de la causa abierta por el vaciamiento del Banco Oriental, fallo ratificado en instancias superiores.

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El colegiado hizo lugar a la extinción de la acción presentada por los ex directivos del Oriental Wai Fu Chan, Wai Hing Chan, Nelson Méndez Morínigo, el empresario Ramón Guillén y la ex liquidadora del BO Valeria Ortiz de Esteche.

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Por otro lado, resultaron beneficiados con la prescripción los ex directivos del BCP Hermes Gómez Ginard, Dionisio Coronel, Álvaro Caballero Carrizosa, Jorge Schreiner y el perito Roque Arnella.

Fiscalía pidió condena para tío de Santiago Peña, pero fue absuelto

El 17 de junio de 1997 se dio inicio a proceso penal a exdirectivos del Banco Unión y Ahorros Paraguayos, tras la intervención del Banco Central del Paraguay a raíz de supuestos manejos irregulares.

El 29 de mayo de 2006 la entonces fiscala Silvia Cabrera -actual defensora de César Astigarraga, exdirector de Itti, empresa vinculada a Ueno Bank- solicitó la condena de7 años y 6 meses de cárcel para los ex directivos del Banco Unión y Ahorros Paraguayos, Juan Manuel Peña Nieto (fallecido)-tío de expresidente Santiago Peña Palacios-, Ismael Aranda Costas y Rubén Bordaberry, procesados por supuesta defraudación en asociación.

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Respecto a los procesados Peña Nieto y Aranda Costas, la Fiscalía consideró que los mismos incurrieron en el delito de lesión de confianza al haber suscrito el acta de directorio mediante la cual se autorizó un crédito de US$ 1.160.000 a la firma Minera Chaco SRL y una renovación de un crédito de G. 5.600 millones a la firma Ahorros Paraguayos, con lo cual se erogaron fondos del Banco Unión.

En este proceso, el ex presidente del Unión Tito Scavone fue condenado a 7 años de pena privativa de libertad y falleció antes de la conclusión del proceso.

A través de la sentencia definitiva (SD) N° 8 del 20 de abril de 2007, el entonces juez penal Gustavo Santander Dans -actual ministro de la Corte Suprema de Justicia- absolvió de culpa y pena a Ismael Guzmán Aranda Costas, Juan Manuel Bernardo Peña Nieto y condenó a 5 años de cárcel al exsíndico Rubén Augusto Bordaberry Arzamendia.

Auxilio al Banco de Desarrollo derivó en dos procesos

El auxilio otorgado por el Banco Central del Paraguay al Banco de Desarrollo derivó en el procesamiento de directivos de ambas entidades bancarias e incluso del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy, en dos causas distintas.

La primera causa, iniciada por el millonario perjuicio causado al Estado por la concesión del auxilio irregular de G. 130.000 millones al Banco de Desarrollo, prescribió en instancias superiores.

El 29 de julio de 2002, el juez Gustavo Gorostiaga ordenó la prisión de los ex directivos del BCP Hermes Gómez Ginard, Dionisio Coronel y Hugo Eligio Caballero; los ex directivos del Banco de Desarrollo (BD) Evelio González y José Gómez Fleitas y el ex director del Tesoro, Jorge Ramírez Ramírez, ante los reiterados recursos impulsados por las defensas para dilatar el proceso.

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El 30 de octubre del 2003, el juez de liquidación y sentencia Gustavo Santander condenó a ex directivos del Banco Central del Paraguay, del Banco de Desarrollo y del Instituto de Previsión Social (IPS) a penas de 2 a 7 años de cárcel, tras declararles culpables del hecho punible de lesión de confianza.

El ex presidente del BCP, Hermes Gómez Ginard, los ex directivos del Banco Central, Hugo Eligio Caballero Ortiz, Dionisio Antonio Coronel Benítez, el ex presidente del IPS, Alberto Echeverría, y los ex consejeros Stella Maris Moreno de Servín y Andrés Burguez fueron condenados a 7 años de prisión.

Evelio Daniel González y José Gaspar Gómez Fleitas Carrizo, presidente y vicepresidente del Banco de Desarrollo, fueron condenados a 6 años de cárcel. El ex abogado del Tesoro Jorge Ramírez Ramírez fue sentenciado a 2 años de prisión.

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El 18 de junio de 2004, un Tribunal de Apelación en mayoría dejó sin efecto la medida restrictiva de libertad dictada contra los condenados. Con el voto en disidencia del magistrado Gustavo Ocampos, los camaristas en lo civil y comercial Basilicio García y Gerardo Báez Maiola sostuvieron que al tramitarse la apelación debió quedar suspendida la orden de prisión para los ex integrantes del directorio del BCP.

Esta causa, iniciada por el millonario perjuicio causado al Estado por la concesión del auxilio irregular de G. 130.000 millones al Banco de Desarrollo, prescribió en instancias superiores.

Tras una cadena de inhibiciones que dilataron en demasía el estudio del caso, el 8 de junio de 2011, a través del Acuerdo y Sentencia Nº 32, un Tribunal de Apelación declaró la prescripción de la causa “Hermes Gómez Ginard y otros s/ defraudación y peculado”.

Condena al expresidente Juan Carlos Wasmosy, sin efecto tras apelación

La investigación de la segunda causa referente al auxilio financiero de G. 42.500 millones otorgado al quebrado Banco de Desarrollo en 1996, estuvo a cargo del fiscal José Fernando Casañas Levi, quien -en el año 2000- acusó al expresidente Juan Carlos Wasmosy por lesión de confianza y defraudación y pidió una condena de ocho años de cárcel para el exmandatario.

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En abril de 2002, el entonces juez Jorge Bogarín González -actual ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)- condenó a Wasmosy a 4 años de cárcel por lesión de confianza, pero nunca llegó a pisar una celda debido a que el fallo fue revocado en mayoría en segunda instancia.

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La Fiscalía solicitó una condena de 8 años de cárcel para el exministro de Hacienda Carlos Facetti, quien fue condenado a dos años y medio de prisión. Por su parte, el ministro de Industria Ubaldo Scavone fue absuelto.

En segunda instancia, el 28 de diciembre de 2004, los camaristas Arnaldo Martínez Prieto y Ortiz Pierpaoli revocaron la condena y absolvieron a Wasmosy, mientras que el tercer integrante de la sala, Eusebio Melgarejo Coronel votó por condenar al expresidente a ocho años de cárcel, tal como solicitó la Fiscalía.

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En junio de 2007, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo y Wasmosy y sus ministros quedaron absueltos de manera definitiva.

La ministra preopinante Alicia Pucheta de Correa destacó que el referido informe no se ajusta a la realidad, pues el perjuicio causado por la operación ilegal existe. Idéntico argumento sostuvo el ministro César Garay, quien resaltó que también resulta evidente el interés desmedido de favorecer al Banco de Desarrollo.

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Por otro lado, los ministros Wildo Rienzi, Sindulfo Blanco, José Altamirano, Víctor Núñez, Antonio Fretes y los camaristas Arnulfo Arias y Natividad Mercedes Meza (quienes integraron la sala en reemplazo de los ministros inhibidos Oscar Bajac y Raúl Torres Kirmser) votaron por la confirmación del fallo de la Cámara.

Posteriormente, el exmandatario impulsó una querella contra los integrantes de un grupo de ahorristas autodenominados “Ahorristas estafados en Acción”, liderados por el Ing. Miguel Otazú, como reacción a los permanentes escraches, pero esta acción fue rechazada.

Condenados por el desvío de US$ 16 millones de los Bancos Unión y Oriental

Entre marzo y abril del 2000, 16 millones de dólares de los bancos intervenidos Unión y Oriental fueron transferidos ilegalmente a varias cuentas habilitadas en el Citibank de Nueva York a nombre de la Fundación Humanitaria Paraguay.

En la operación -denunciada por ABC el 8 de enero de 2001, tras ocho meses de investigación- estuvieron involucrados los liquidadores de ambas entidades, el entonces superintendente de Bancos Carlos Pecci y uno de los miembros del directorio del BCP, Julio González Ugarte.

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El primer juicio realizado por este caso concluyó el 2 de abril de 2004 con la condena del ex director del Banco Central del Paraguay, Julio González Ugarte -considerado el “cerebro’’ de la operación ilegal- a 10 años de cárcel.

Asimismo, el ex superintendente de Bancos Carlos Pecci fue condenado a 8 años de prisión, la ex liquidadora del Banco Oriental Valeria Ortiz de Esteche y el presidente de la Fundación Humanitaria Paraguay Juan Rodríguez Leith a 4 años en cárcel y el asesor financiero del Oriental, Ramón Guillén, a 3 años y 8 meses de reclusión.

El ex contralor Daniel Fretes Ventre, quien había sido acusado por asociación criminal, fue absuelto.

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La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por Roque Orrego, Antonio Ocampos y Gustavo Santander mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal de delitos económicos Javier Contreras, quien solicitó en juicio penas de hasta 14 años de cárcel (González Ugarte) para los acusados.

Condena al expresidente Luis González Macchi por instigar el desvío fue revocada

El ex presidente de la República Luis Ángel González Macchi también estuvo procesado por instigar el millonario desvío de la liquidación de los bancos Unión y Oriental y, en un juicio posterior, fue condenado a 6 años de pena privativa de libertad en primera instancia.

Este fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia integrado por Gustavo Amarilla (actual miembro del Tribunal de Apelación), Miguel Said y Sandra Farías, quienes consideraron los relatos de testigos acerca de las “recomendaciones” formuladas por personas allegadas al mandatario a la liquidadora del Banco Oriental, para materializar la operación ilegal.

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Esta sentencia fue revocada por los camaristas Carmelo Castiglioni y Oscar Paiva Valdovinos, con el voto en disidencia de Gerardo Báez Maiola. Los entonces ministros de la Corte Suprema de Justicia Wildo Rienzi y Víctor Núñez ratificaron el fallo de alzada, con la disidencia de la entonces ministra Alicia Pucheta.

Ahora queda por ver si la respuesta del sistema de justicia estará a la altura de la magnitud de los hechos investigados en los procesos abiertos tras la intervención de Ueno Bank, o si estas causas volverán a engrosar la lista de casos que terminan en el opareí.